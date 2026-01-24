Экспорт грузинских яблок в Россию достиг исторического максимума
Грузия поставила в Россию рекордный за всю историю объем яблок. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные таможенной статистики.
В 2025 г. стоимость экспорта грузинских яблок на российский рынок достигла $12,9 млн по сравнению с $5,6 млн годом ранее. Это максимальный показатель за все время наблюдений.
В Россию поставлялись и грузинские персики, но спрос на них вырос менее значительно (на 7,6%), до $28,3 млн. Параллельно импорт сливы из Грузии увеличился на 16%, составив $6,34 млн.
За 10 месяцев 2025 г. объем закупок грузинского вина Россией составил $139,2 млн. Этот показатель стал минимальным с 2022 г. и снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.