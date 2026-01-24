Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Экспорт грузинских яблок в Россию достиг исторического максимума

Ведомости

Грузия поставила в Россию рекордный за всю историю объем яблок. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные таможенной статистики.

В 2025 г. стоимость экспорта грузинских яблок на российский рынок достигла $12,9 млн по сравнению с $5,6 млн годом ранее. Это максимальный показатель за все время наблюдений.

В Россию поставлялись и грузинские персики, но спрос на них вырос менее значительно (на 7,6%), до $28,3 млн. Параллельно импорт сливы из Грузии увеличился на 16%, составив $6,34 млн.

За 10 месяцев 2025 г. объем закупок грузинского вина Россией составил $139,2 млн. Этот показатель стал минимальным с 2022 г. и снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте