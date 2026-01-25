Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Снежный шторм в США привел к отмене более 16 000 авиарейсов

Ведомости

Мощный снежный шторм, обрушившийся на США, вызвал один из самых серьезных сбоев в авиасообщении со времен пандемии COVID-19. С субботы по понедельник было отменено более 16 000 рейсов в стране, согласно данным сайта отслеживания полетов FlightAware.

Как пишет Bloomberg, только в воскресенье авиакомпании отменили более 10 300 рейсов, что стало рекордным показателем по количеству отмен с начала пандемии.

Наиболее сильно пострадали перевозчики с крупными хабами на пути шторма. American Airlines отменила более 55% рейсов в воскресенье, JetBlue Airways – более 70%. Delta Air Lines сократила расписание более чем на 40%, а United Airlines – почти на 38%.

Крупнейшие аэропорты восточной части страны были фактически парализованы. К 10 утра по нью-йоркскому времени в аэропортах Ньюарк Либерти, Ла-Гуардия и им. Кеннеди было отменено более 80% вылетов, а в Вашингтонском аэропорту им. Рейгана – более 90%. Сильно пострадали также аэропорты Бостона, Чикаго и др.

Четыре штата США столкнулись с масштабным отключением света после снежной бури

Политика / Международные новости

Погодные условия нарушили работу транспортных узлов и в других регионах. Ледяной дождь и гололед привели к сбоям в основных хабах Техаса и южных штатов, включая Даллас/Форт-Уэрт, Хьюстон и Остин. Федеральное авиационное управление сообщало о закрытии нескольких аэропортов на Юге и Среднем Западе из-за опасного состояния взлетно-посадочных полос.

Шторм, как ожидается, продолжит оказывать влияние на восточное побережье в понедельник. По прогнозам, в Новой Англии может выпасть до 45 см снега, а в Нью-Йорке – до 30 см.

Авиакомпании заранее ввели меры по смягчению последствий непогоды. Delta разрешила пассажирам из 41 аэропорта на Юге и Юго-Востоке перебронировать рейсы без доплат до 28 января. United отменила сборы за изменения и разницу в тарифах для пассажиров, затронутых сбоями в 61 аэропорту.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её