Снежный шторм в США привел к отмене более 16 000 авиарейсов
Мощный снежный шторм, обрушившийся на США, вызвал один из самых серьезных сбоев в авиасообщении со времен пандемии COVID-19. С субботы по понедельник было отменено более 16 000 рейсов в стране, согласно данным сайта отслеживания полетов FlightAware.
Как пишет Bloomberg, только в воскресенье авиакомпании отменили более 10 300 рейсов, что стало рекордным показателем по количеству отмен с начала пандемии.
Наиболее сильно пострадали перевозчики с крупными хабами на пути шторма. American Airlines отменила более 55% рейсов в воскресенье, JetBlue Airways – более 70%. Delta Air Lines сократила расписание более чем на 40%, а United Airlines – почти на 38%.
Крупнейшие аэропорты восточной части страны были фактически парализованы. К 10 утра по нью-йоркскому времени в аэропортах Ньюарк Либерти, Ла-Гуардия и им. Кеннеди было отменено более 80% вылетов, а в Вашингтонском аэропорту им. Рейгана – более 90%. Сильно пострадали также аэропорты Бостона, Чикаго и др.
Погодные условия нарушили работу транспортных узлов и в других регионах. Ледяной дождь и гололед привели к сбоям в основных хабах Техаса и южных штатов, включая Даллас/Форт-Уэрт, Хьюстон и Остин. Федеральное авиационное управление сообщало о закрытии нескольких аэропортов на Юге и Среднем Западе из-за опасного состояния взлетно-посадочных полос.
Шторм, как ожидается, продолжит оказывать влияние на восточное побережье в понедельник. По прогнозам, в Новой Англии может выпасть до 45 см снега, а в Нью-Йорке – до 30 см.
Авиакомпании заранее ввели меры по смягчению последствий непогоды. Delta разрешила пассажирам из 41 аэропорта на Юге и Юго-Востоке перебронировать рейсы без доплат до 28 января. United отменила сборы за изменения и разницу в тарифах для пассажиров, затронутых сбоями в 61 аэропорту.