ФАС напомнила МТС о недопустимости повышения тарифов для ряда абонентов
Как отметила надзорная служба, МТС уведомил о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов в феврале 2026 г. При этом некоторых граждан компания в соответствии с условиями мирового соглашения ранее уведомляла о способах снижения стоимости услуг.
Ведомство направило МТС письмо, в котором подчеркнуло недопустимость повышения тарифов для этой категории абонентов, так как это нарушает условия мирового соглашения. Оператор должен рассмотреть письмо и сообщить о результатах в течение двух рабочих дней с момента его получения. Если указанные граждане столкнутся с повышением тарифов, «ФАС России примет меры в соответствии с действующим законодательством».
25 декабря ФАС сообщила, что МТС уведомит своих абонентов о снижении тарифов до уровня апреля – мая 2024 г. Отмечалось, что пользователь будет иметь возможность выбрать наиболее подходящий для себя вариант. До 16 января оператор предложит семь альтернативных повышению цен вариантов возврата.