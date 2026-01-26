ФАС напомнила МТС о недопустимости повышения тарифов для ряда абонентов

Ведомство направило МТС письмо, в котором подчеркнуло недопустимость повышения тарифов для этой категории абонентов, так как это нарушает условия мирового соглашения. Оператор должен рассмотреть письмо и сообщить о результатах в течение двух рабочих дней с момента его получения. Если указанные граждане столкнутся с повышением тарифов, «ФАС России примет меры в соответствии с действующим законодательством».