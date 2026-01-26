Газета
ФАС напомнила МТС о недопустимости повышения тарифов для ряда абонентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила мобильного оператора МТС о том, что недопустимо нарушать мировое соглашение, которое было достигнуто в ноябре 2025 г. и касалось изменения тарифов на услуги в 2024 г., сообщило ведомство.

Как отметила надзорная служба, МТС уведомил о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов в феврале 2026 г. При этом некоторых граждан компания в соответствии с условиями мирового соглашения ранее уведомляла о способах снижения стоимости услуг.

Ведомство направило МТС письмо, в котором подчеркнуло недопустимость повышения тарифов для этой категории абонентов, так как это нарушает условия мирового соглашения. Оператор должен рассмотреть письмо и сообщить о результатах в течение двух рабочих дней с момента его получения. Если указанные граждане столкнутся с повышением тарифов, «ФАС России примет меры в соответствии с действующим законодательством».

25 декабря ФАС сообщила, что МТС уведомит своих абонентов о снижении тарифов до уровня апреля – мая 2024 г. Отмечалось, что пользователь будет иметь возможность выбрать наиболее подходящий для себя вариант. До 16 января оператор предложит семь альтернативных повышению цен вариантов возврата.

