ФАС: МТС уведомит о снижении тарифов до уровня апреля – мая 2024 года

При этом пользователь сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант. До 16 января оператор предложит семь альтернативных повышению цен вариантов возврата. Среди них кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут и интернета, другие услуги.