ФАС: МТС уведомит о снижении тарифов до уровня апреля – мая 2024 года

Ведомости

МТС уведомит своих абонентов о снижении тарифов до уровня апреля – мая 2024 г., сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

При этом пользователь сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант. До 16 января оператор предложит семь альтернативных повышению цен вариантов возврата. Среди них кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут и интернета, другие услуги.

ФАС продолжит контролировать исполнение обязательств в рамках мирового соглашения с МТС, сообщили в ведомстве.

22 мая 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг для более 30 млн абонентов в среднем на 8%. Такие действия компании ущемляют интересы абонентов, считает ведомство.

По итогам рассмотрения антимонопольного дела 13 ноября ПАО «МТС» обязалось привести свои тарифы к уровню апреля и мая 2024 г. Так оно исполнит предписание ФАС России.

