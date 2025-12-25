ФАС: МТС уведомит о снижении тарифов до уровня апреля – мая 2024 года
При этом пользователь сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант. До 16 января оператор предложит семь альтернативных повышению цен вариантов возврата. Среди них кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут и интернета, другие услуги.
ФАС продолжит контролировать исполнение обязательств в рамках мирового соглашения с МТС, сообщили в ведомстве.
По итогам рассмотрения антимонопольного дела 13 ноября ПАО «МТС» обязалось привести свои тарифы к уровню апреля и мая 2024 г. Так оно исполнит предписание ФАС России.