ФАС возбудила дело после повышения МТС тарифов на связь

В службе отметили, что в 2023 г. оператор повысил тарифы на услуги связи в среднем на 10,24%. Изменения коснулись более 8,2 млн абонентов. В ведомстве уточнили, что повышение цен «Мегафон» объяснил ростом затрат. ФАС со ссылкой на финансовую отчетность компании указывала, что у «Мегафона» было «значительное снижение расходов» и «рост чистой прибыли». В связи с этим служба пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у оператора нет.