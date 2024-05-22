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ФАС возбудила дело после повышения МТС тарифов на связь

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг, сообщается в Telegram-канале службы.

По данным ведомства, в марте и апреле 2024 г. оператор повысил стоимость связи для более 30 млн абонентов в среднем на 8%, обосновав это ростом своих затрат.

«По результатам проведенного анализа ФАС России установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным», – говорится в сообщении.

Такие действия компании ущемляют интересы абонентов, считает ФАС.

В пресс-службе МТС «Ведомостям» сообщили, что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат оператора на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети. Оператор утверждает, что представил необходимые подтверждения ведомству заранее и в полном объеме.

25 сентября 2023 г. ФАС возбудила дело в отношении мобильного оператора «Мегафон».

В службе отметили, что в 2023 г. оператор повысил тарифы на услуги связи в среднем на 10,24%. Изменения коснулись более 8,2 млн абонентов. В ведомстве уточнили, что повышение цен «Мегафон» объяснил ростом затрат. ФАС со ссылкой на финансовую отчетность компании указывала, что у «Мегафона» было «значительное снижение расходов» и «рост чистой прибыли». В связи с этим служба пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у оператора нет.

В июле 2023 г. Арбитражный суд Москвы отклонил жалобы МТС и «Мегафона» на решение ФАС о штрафах из-за повышения стоимости услуг. В 2022 г. мобильные операторы необоснованно повысили стоимость услуг сотовой связи для более 44,5 млн абонентов под предлогом роста собственных затрат. Регулятор посчитал, что это решение нарушает интересы потребителей, обязал вернуть прежние цены на тарифы, а также наложил штрафы. После этого операторы обратились в суд для обжалования решения, но суд встал на сторону ФАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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