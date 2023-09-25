Почему ФАС не может затормозить рост тарифов сотовых операторов

Почему ФАС не может затормозить рост тарифов сотовых операторовСтоимость услуг в телекоме неизбежно будет подниматься, уверены эксперты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонпольное дело в отношении мобильного оператора «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов в 2023 г. на 10,24%, говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 25 сентября 2023 г. Изменения коснулись более 8,2 млн абонентов.
ФАС заявила, что «Мегафон» объяснил повышение цен ростом затрат, но данные финансовой отчетности оператора свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли. «В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей», – говорится в сообщении.
В январе–июне 2023 г. чистая прибыль «Мегафона» выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 133,9% до 26,9 млрд руб., а выручка – на 13% до 209,9 млрд руб. Показатель CAPEX (капитальные затраты) за отчетный период увеличился на 99,4% до 71 млрд руб., но основное влияние на его рост оказала сделка по приобретению товарного знака Yota в декабре 2022 г. за 27 млрд руб.
Представитель «Мегафона» сообщил «Ведомостям», что пока компания не получала официального документа от ФАС, но пояснил, что возбуждение ведомством дела связано с повышением стоимости архивных тарифов в январе 2023 г.
«Тогда мы действительно скорректировали стоимость ряда архивных тарифов, цены на которые не менялись от двух до четырех лет. Прежняя их стоимость не отвечает текущим затратам на поддержание и модернизацию инфраструктуры связи, – сообщил представитель оператора. – Мы заранее предоставляли подробную документацию ведомству, обосновывающую январские изменения в тарификации».
По словам собеседника, совокупный рост стоимости услуг оператора для всей абонентской базы в 2023 г. составил 2,8%, «что не только значительно ниже уровня инфляции, но и не компенсирует и половины роста затрат» на оказание услуг связи.
Сейчас индексация цен на услуги связи не регулируется. В апреле 2022 г. ФАС при участии Минцифры разработала рекомендации операторам повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя службу за две недели. Механизм действовал до конца 2022 г. О продлении документа правительство не сообщало.
Антимонопольная служба возбудила в отношении сотовой компании дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции (установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара). Если вина компании будет доказана, то оператору может грозить штраф до 1 млн руб. (ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ).
Так как действия «Мегафона» по повышению цен приводят только к ущемлению интересов потребителей-абонентов, то штраф будет не более 1 млн руб. (ч. 1 ст. 14.31 КоАП), говорит руководитель антимонопольной практики юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова. «Если в период рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства "Мегафон" не снизит тарифы, то с большой долей вероятности ФАС России выдаст предписание, направленное на восстановление состояния конкуренции, на совершение определенных действий с целью прекратить нарушение антимонопольного законодательства», – отметила Кузнецова.
В декабре 2022 г. служба уже выдавала «Мегафону» предписание о снижении тарифов, однако до настоящего момента предписание ФАС остается неисполненным и обжалуется оператором в суде.
Текущие и будущие расходы операторов связаны с необходимостью перехода на отечественное оборудование, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Кроме того, повышение тарифов может быть связано с уходом из России зарубежных вендоров, снижением курса рубля, нехваткой специалистов, а также растущими требованиями государства, в частности, по работе систем СОРМ и обеспечению покрытия там, где это нерентабельно, добавляет автор Telegram-канала ABloud62 аналитик Алексей Бойко.
«Абонентская плата остается одним из основных источников дохода для операторских компаний, поэтому естественным вариантом действий в сложившихся условиях для операторов является повышение тарифов. Тем более, что в Минцифры их, скорее, поддерживают, о чем можно судить, исходя из текста стратегии развития отрасли до 2035 г;», – отмечает Бойко.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что ФАС раскритиковала и представленную Минцифры стратегию развития связи до 2035 г., в которой предлагалось разрешить операторам связи индексировать тарифы на уровень «не менее индекса потребительских цен», а также перенести часть издержек операторов по обслуживанию инфраструктуры на поставщиков контента – крупнейшие интернет-компании и онлайн-кинотеатры.
Тогда представитель министерства заявил, что в ближайшее время обсудят с ФАС их отзыв и проработают «механизм защиты операторами своих инвестрасходов в условиях, когда затраты на модернизацию сетей растут».
Главное, чтобы ФАС играла не в пиар-стратегию, а смотрела на реальное положение дел: повышение цен идет на улучшение качества связи, а не на увеличение прибыльности компаний, добавил Кусков.
«ФАС достаточно регулярно возбуждает дела в отношении операторов связи и тарификации услуг связи. Причин [для увеличения тарифов] множество, они обоснованы и операторы продолжат повышать тарифы – это неизбежный процесс», – добавил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.
Вполне возможно, что подобные проверки пройдут в отношении других операторов связи, считает Бойко. «В сентябре ФАС уже заинтересовалась ситуацией, когда МТС получили сообщения о планируемом с 28 сентября повышении ежемесячного платежа в ряде тарифов на 59 руб. Вполне вероятно, что при попытках повышать тарифы по формуле "инфляция + 5%" с интересом или расследованиями ФАС могут столкнуться и другие операторы еще до завершения 2023 г.», – предполагает эксперт.
До конца года другие операторы будут проводить локальное повышение цен, и ФАС будет внимательно следить за всеми крупными игроками рынка, резюмировал Кусков.