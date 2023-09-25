Почему ФАС не может затормозить рост тарифов сотовых операторов

В январе–июне 2023 г. чистая прибыль «Мегафона» выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 133,9% до 26,9 млрд руб., а выручка – на 13% до 209,9 млрд руб. Показатель CAPEX (капитальные затраты) за отчетный период увеличился на 99,4% до 71 млрд руб., но основное влияние на его рост оказала сделка по приобретению товарного знака Yota в декабре 2022 г. за 27 млрд руб.