ФАС обязала мобильных операторов отменить платную раздачу интернета с устройств

ФАС обязала мобильных операторов отменить платную раздачу интернета с устройствТребования нужно выполнить до 18 октября
ФАС обязала сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 в течение месяца – т. е. до 18 октября – отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства: компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. Об этом говорится в сообщении службы, опубликованном на сайте ФАС 18 сентября.
Решение было принято в связи с тем, что в антимонопольную службу только в сентябре 2023 г. поступило 186 жалоб абонентов сотовых операторов, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС.
МТС, «Билайн» и «Мегафон» пока не получили официальное предупреждение от ФАС и планируют определиться с дальнейшими действиями после ознакомления с ним, заявили их представители «Ведомостям». Представитель Tele2 воздержался от комментариев.
О том, что МТС начнет брать деньги с абонентов за раздачу интернета, «Ведомости» писали еще весной. С 4 мая оператор ввел плату в размере 49 руб. за пакет 50 Гб при раздаче трафика со своего устройства. Введение платного тетеринга (использование мобильного телефона в качестве точки доступа других устройств для подключения к интернету) МТС считает «вынужденной мерой, направленной на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, которая была неактуальной еще 5–10 лет назад», заявил представитель оператора. «Введенная плата за тетеринг не является такой существенной, если изучить наши условия», – добавил он.
Но МТС не единственный оператор, который вводил плату за раздачу интернета. Представитель «Вымпелкома» сообщил, что аналогичная опция действует с 20 апреля в одном из последних тарифов UP и в архивных тарифных планах с безлимитным интернетом. Но эта плата вводится только для новых абонентов оператора, стоимость функции составляет 99 руб. в месяц, или 3 руб. в сутки, когда абонент раздает интернет. Трафик же расходуется из основного пакета и раздача ограничена только объемом пакета интернета, настроенным в тарифе, пояснил представитель компании. Доля клиентов, которая в принципе пользуется возможностью раздачи интернета с устройств на сети «Билайна», не превышает 10%, добавил он.
У «Мегафона» абонентская плата за раздачу интернета составляет 90 руб. за 30 дней, но объем не ограничен, уточнил представитель оператора. У Tele2 такой режим действует в течение суток, стоимость услуги составляет 30 руб./сутки, объемы трафика не указаны на сайте оператора.
В случае неисполнения предупреждений ФАС будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства, в рамках которых нарушителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАПа, обращает внимание юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев. По ней предусмотрена ответственность за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Если такие нарушения не привели к ограничению или устранению конкуренции, но при этом ущемили интересы других лиц, то операторов могут оштрафовать на суммы от 300 000 до 1 млн руб.
Если же действия приведут к ограничению конкуренции, то для юрлиц могут действовать оборотные штрафы в размере до 15% от всей суммы выручки нарушителя, предупреждает Казанцев. В данной ситуации ФАС вряд ли будет договариваться, поскольку служба уже предупреждения разослала, а значит, позиция по этому вопросу сформировалась, добавил он.
Практика последних лет в спорах между ФАС и операторами связи во многом складывается именно в пользу антимонопольного органа, но вероятность того, что операторы смогут оспорить решение службы, исключать нельзя, отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
Раздача трафика с устройств может быть интересна около 15 млн абонентов (6%), оценивает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В исследовании «ТМТ консалтинга» говорилось, что по итогам 2022 г. число абонентов (активных сим-карт) мобильной связи в России снизилось на 1,1% до 255 млн, приблизившись к уровню 2015 г. (252 млн).
Почти у всех операторов тарифы с безлимитным интернетом для модемов стоят дороже, чем для смартфонов, пояснил источник «Ведомостей», близкий к одному из операторов. В регионах тариф для смартфона с безлимитом может стоить 500–600 руб., а безлимитный тариф для USB-модема – 900–1000 руб. в месяц. Именно этим объясняется востребованность услуги по раздаче трафика с устройства. Кроме того, есть так называемые качки, которые всегда были головной болью операторов. Так, около 5% пользователей могли выкачивать около 80% всего трафика операторов, по 50 Гб – 1 Тб трафика в сутки.
«Операторы ищут новые возможности заработка в условиях повышенной конкуренции и экономической ситуации», – констатирует аналитик IKS-Consulting Максим Савватин. Это может быть связано с попыткой дополнительной монетизации базовых услуг в условиях роста потребления интернета и сокращением возможности модернизации сетей из-за ограниченных поставок оборудования, считает он. Тем более в последние два года операторы стараются уйти от безлимитных тарифных планов и раздача вписывается в эту концепцию, добавляет Кусков.
Вероятнее всего, операторы оставят технологические ограничения для абонентов, полагает Кусков. Пользователи не смогут раздавать интернет после израсходования, например, более 30 Гб, операторы искусственно начнут «резать скорость», а для того чтобы продолжить пользоваться услугой, придется пополнить баланс, предупреждает он.