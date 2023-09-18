ФАС обязала мобильных операторов отменить платную раздачу интернета с устройств

Почти у всех операторов тарифы с безлимитным интернетом для модемов стоят дороже, чем для смартфонов, пояснил источник «Ведомостей», близкий к одному из операторов. В регионах тариф для смартфона с безлимитом может стоить 500–600 руб., а безлимитный тариф для USB-модема – 900–1000 руб. в месяц. Именно этим объясняется востребованность услуги по раздаче трафика с устройства. Кроме того, есть так называемые качки, которые всегда были головной болью операторов. Так, около 5% пользователей могли выкачивать около 80% всего трафика операторов, по 50 Гб – 1 Тб трафика в сутки.