МТС начнет брать деньги с абонентов за раздачу интернета

МТС начнет брать деньги с абонентов за раздачу интернетаПрибавка к счету может составлять до 1500 руб. в месяц
Абоненты мобильного оператора МТС начали получать сообщения о платной раздаче интернета с их устройств. При каждом включении этой функции у абонента будет активироваться специальный пакет интернета за 49 руб., рассказали «Ведомостям» три абонента МТС в Московском регионе. Ранее пользователь мог создать точку доступа и раздавать трафик бесплатно. Сообщения от МТС об изменениях в тарифах абоненты оператора начали получать с 27 апреля, отметили «Ведомостям» собеседники.
«С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства», – отмечается в сообщении, которое получили абоненты МТС. В пояснениях к нему отмечалось, что опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.
Один из абонентов МТС обратился в техподдержку оператора за разъяснениями, рассказал он «Ведомостям». По его словам, общий объем трафика, который он расходует за месяц, составляет около 20 ГБ, у него подключен пакет «Тарифище» с безлимитным интернетом за 819 руб. в месяц. В техподдержке абоненту разъяснили, что дополнительные пакеты по 49 руб. за 50 ГБ «подключаются автоматически при раздаче интернета и не ограничены по количеству, действуют до конца текущих суток». Таким образом, если абонент будет раздавать интернет со своего устройства каждый день, то в месяц ему придется платить оператору около 1500 руб. сверх тарифа, подсчитали «Ведомости».