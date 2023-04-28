МТС начнет брать деньги с абонентов за раздачу интернета

Один из абонентов МТС обратился в техподдержку оператора за разъяснениями, рассказал он «Ведомостям». По его словам, общий объем трафика, который он расходует за месяц, составляет около 20 ГБ, у него подключен пакет «Тарифище» с безлимитным интернетом за 819 руб. в месяц. В техподдержке абоненту разъяснили, что дополнительные пакеты по 49 руб. за 50 ГБ «подключаются автоматически при раздаче интернета и не ограничены по количеству, действуют до конца текущих суток». Таким образом, если абонент будет раздавать интернет со своего устройства каждый день, то в месяц ему придется платить оператору около 1500 руб. сверх тарифа, подсчитали «Ведомости».