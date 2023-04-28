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МТС начнет брать деньги с абонентов за раздачу интернета

Прибавка к счету может составлять до 1500 руб. в месяц
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова
Максим Стулов, Андрей Гордеев / Ведомости

Абоненты мобильного оператора МТС начали получать сообщения о платной раздаче интернета с их устройств. При каждом включении этой функции у абонента будет активироваться специальный пакет интернета за 49 руб., рассказали «Ведомостям» три абонента МТС в Московском регионе. Ранее пользователь мог создать точку доступа и раздавать трафик бесплатно. Сообщения от МТС об изменениях в тарифах абоненты оператора начали получать с 27 апреля, отметили «Ведомостям» собеседники.

«С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства», – отмечается в сообщении, которое получили абоненты МТС. В пояснениях к нему отмечалось, что опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.

Один из абонентов МТС обратился в техподдержку оператора за разъяснениями, рассказал он «Ведомостям». По его словам, общий объем трафика, который он расходует за месяц, составляет около 20 ГБ, у него подключен пакет «Тарифище» с безлимитным интернетом за 819 руб. в месяц. В техподдержке абоненту разъяснили, что дополнительные пакеты по 49 руб. за 50 ГБ «подключаются автоматически при раздаче интернета и не ограничены по количеству, действуют до конца текущих суток». Таким образом, если абонент будет раздавать интернет со своего устройства каждый день, то в месяц ему придется платить оператору около 1500 руб. сверх тарифа, подсчитали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных