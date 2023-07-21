МТС и «Мегафон» пока могут не исполнять требование ФАС снизить тарифы

Но сейчас речь идет только о решении суда первой инстанции, а это предполагает возможность его дальнейшего обжалования в вышестоящих инстанциях, заметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Это значит, что даже если суды будут отказывать операторам в удовлетворении их требований, до тех пор пока не будут исчерпаны возможности по дальнейшему обжалованию не отвечающих их интересам решений, исполнять содержащиеся в предписании требования они не обязаны, добавил он.