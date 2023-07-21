МТС и «Мегафон» пока могут не исполнять требование ФАС снизить тарифы

МТС и «Мегафон» пока могут не исполнять требование ФАС снизить тарифыОператоры еще не исчерпали все возможности по оспариванию решений регулятора
Арбитражный суд Москвы отклонил жалобы МТС и «Мегафона» на решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о штрафах из-за повышения стоимости услуг, следует из сообщения на официальном сайте регулятора.
В 2022 г. мобильные операторы необоснованно повысили стоимость услуг сотовой связи для более 44,5 млн абонентов под предлогом роста собственных затрат, говорится на сайте ФАС. Регулятор посчитал, что это решение нарушает интересы потребителей, обязал вернуть прежние цены на тарифы, а также наложил штрафы. После этого операторы обратились в суд для обжалования решения, но суд встал на сторону ФАС.
Представитель МТС сказал «Ведомостям», что компания примет решение о дальнейших шагах после получения и анализа мотивировочной части решения суда. Представитель «Мегафона» воздержался от комментариев.
В первый раз МТС повысила тарифы в среднем на 9,5% в январе 2022 г. В августе оператор повторно поднял стоимость части тарифных планов в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифы оператор повысил в сентябре и октябре, таким образом, общее удорожание услуг связи для 28 млн абонентов в 2022 г. составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%, следует из информации на сайте ФАС.
Антимонопольное дело против «Мегафона» ФАС возбудила после того, как в мае 2022 г. оператор повысил цены на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.
В апреле 2022 г. ФАС во исполнение правительственного плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций разработала рекомендации, согласно которым операторы могут индексировать цены на услуги на уровень инфляции (индекс потребительских цен, ИПЦ). Если этот предел превышен, ведомство проводит анализ его экономической обоснованности. Эти же рекомендации закрепляли обязанность операторов уведомить ФАС о планируемых изменениях тарифов за 14 дней. Если по результатам анализа уровень изменения тарифов не соответствовал росту ИПЦ, ФАС имела право возбуждать антимонопольные дела.
Но в конце июня 2023 г. в ходе обсуждения развития отрасли связи до 2035 г. с премьером Михаилом Мишустиным операторы в лице рабочей группы по фиксированной связи попросили разрешить им поднимать тарифы на связь на 5% выше инфляции, писал «Коммерсантъ». Участники рынка считают, что рост тарифов на этом уровне позволит модернизировать сети и обеспечить их стабильную работу.
При вынесении решения ФАС руководствуется ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за совершение действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с российским антимонопольным законодательством, если такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц, ранее объяснял «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Максимальный размер штрафа по этой статье для юридических лиц составляет от 300 000 до 1 млн руб., для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 руб., отмечал он.
Предписание антимонопольного органа является обязательным для исполнения, продолжает Учитель. За неисполнение предписания предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 500 000 руб., напомнил он. В случае повторного неисполнения поручений ФАС этот штраф будет удвоен, добавил юрист.
Но сейчас речь идет только о решении суда первой инстанции, а это предполагает возможность его дальнейшего обжалования в вышестоящих инстанциях, заметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Это значит, что даже если суды будут отказывать операторам в удовлетворении их требований, до тех пор пока не будут исчерпаны возможности по дальнейшему обжалованию не отвечающих их интересам решений, исполнять содержащиеся в предписании требования они не обязаны, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в ФАС.