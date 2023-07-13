МТС вводит комиссию за пополнение баланса домашнего интернета и ТВ

«Пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов. С 27 июля 2023 г. в зависимости от выбранного плательщиком способа оплаты услуг фиксированной связи после пополнения баланса может быть удержана комиссия не более 1% от суммы платежа», – говорится в sms. Пополнить баланс без комиссии можно с помощью автоплатежа МТС или любого банка, в магазинах оператора или картой МТС-банка в приложении «Мой МТС» или на сайте, говорится в sms и на сайте оператора. Таким образом, при пополнении счета на 500 руб. комиссия составит 1% и на счет зачислится 495 руб., сказано на сайте.