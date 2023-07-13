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МТС вводит комиссию за пополнение баланса домашнего интернета и ТВ

Оператор с 27 июля начнет взимать до 1% от суммы платежа
Анна Устинова Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

МТС с 27 июля 2023 г. вводит комиссию до 1% за пополнение счета при оплате стационарного телефона, услуг домашнего интернета и ТВ. Sms-уведомления о комиссии на оплату фиксированной связи получили два абонента МТС. Сведения о введении комиссии на фиксированную связь, домашний интернет и ТВ также выложены на сайте оператора.

«Пополнение баланса рядом способов влечет для МТС возникновение дополнительных расходов. С 27 июля 2023 г. в зависимости от выбранного плательщиком способа оплаты услуг фиксированной связи после пополнения баланса может быть удержана комиссия не более 1% от суммы платежа», – говорится в sms. Пополнить баланс без комиссии можно с помощью автоплатежа МТС или любого банка, в магазинах оператора или картой МТС-банка в приложении «Мой МТС» или на сайте, говорится в sms и на сайте оператора. Таким образом, при пополнении счета на 500 руб. комиссия составит 1% и на счет зачислится 495 руб., сказано на сайте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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