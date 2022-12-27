Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году

«Мы меняем цены из-за роста затрат на оборудование», – говорится в сообщении оператора, которое получил абонент «Мегафона». Тариф будет изменен с 17 января, указано там: стоимость обслуживания повысится на 32,5 руб. до 357,5 руб. в месяц. «Понимаем, что это может быть неожиданно», – добавила компания, предложив абоненту перейти на тариф за 360 руб. в месяц с увеличенным количеством звонков. Аналогичное сообщение получил и другой абонент этого же оператора. «С 17 января стоимость Вашего тарифа увеличится на 55 руб. и станет 595 руб.», – указано в сообщении. По словам обоих абонентов, они оформляли эти тарифы в Москве.