Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке.
Распродажа года →

Операторы начали уведомлять абонентов о повышении тарифов на связь в 2023 году

Причиной повышения называют рост затрат на оборудование
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие российские сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о планируемом росте тарифов с начала 2023 г. О получении таких уведомлений «Ведомостям» рассказали два абонента «Мегафона» и два клиента Tele2. МТС, в свою очередь, уведомила абонентов о введении комиссии за пополнение счета, а «Билайн» начал обзванивать клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги, убедились сотрудники «Ведомостей».

«Мы меняем цены из-за роста затрат на оборудование», – говорится в сообщении оператора, которое получил абонент «Мегафона». Тариф будет изменен с 17 января, указано там: стоимость обслуживания повысится на 32,5 руб. до 357,5 руб. в месяц. «Понимаем, что это может быть неожиданно», – добавила компания, предложив абоненту перейти на тариф за 360 руб. в месяц с увеличенным количеством звонков. Аналогичное сообщение получил и другой абонент этого же оператора. «С 17 января стоимость Вашего тарифа увеличится на 55 руб. и станет 595 руб.», – указано в сообщении. По словам обоих абонентов, они оформляли эти тарифы в Москве.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных