Рынок sms-рассылок вырос на 20% за год

В 2022 г. рост рынка sms-рассылок обеспечили преимущественно клиентские уведомления банков, часть из которых лишились возможности отправлять push-уведомления, говорит аналитик Telecom Daily Денис Кусков. Основные банки, которые нарастили объем использования эсэмэсок, по его словам, «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф». С тем, что на рост рынка повлиял вынужденный отказ банков от push-уведомлений, согласен и источник «Ведомостей» в операторе большой четверки. В 2021 г. рынок также рос, но показатель был меньше – на уровне 12%, добавляет Кусков.