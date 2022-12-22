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Рынок sms-рассылок вырос на 20% за год

Совокупная стоимость только банковских рассылок может достигнуть 20 млрд руб. по итогам года
Анастасия Курашева Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва)
Рост рынка sms-уведомлений вполне естественен, поскольку все больше людей пользуется онлайн-площадками для покупок, а авторизация платежей зачастую требует банковских sms-подтверждений / Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок sms-рассылок по итогам 2022 г. вырастет на 20%, прогнозирует исследовательское агентство Telecom Daily. Эту оценку подтверждает собеседник «Ведомостей» в одном из операторов большой четверки. Этот рынок должен составить порядка 40 млрд руб., считает аналитик «Финама» Леонид Делицын, при этом на транзакции банков приходится 50% от этой суммы. С такой оценкой согласен аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

В 2022 г. рост рынка sms-рассылок обеспечили преимущественно клиентские уведомления банков, часть из которых лишились возможности отправлять push-уведомления, говорит аналитик Telecom Daily Денис Кусков. Основные банки, которые нарастили объем использования эсэмэсок, по его словам, «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф». С тем, что на рост рынка повлиял вынужденный отказ банков от push-уведомлений, согласен и источник «Ведомостей» в операторе большой четверки. В 2021 г. рынок также рос, но показатель был меньше – на уровне 12%, добавляет Кусков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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