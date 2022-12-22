Рынок sms-рассылок вырос на 20% за год

Рынок sms-рассылок вырос на 20% за годСовокупная стоимость только банковских рассылок может достигнуть 20 млрд руб. по итогам года
Российский рынок sms-рассылок по итогам 2022 г. вырастет на 20%, прогнозирует исследовательское агентство Telecom Daily. Эту оценку подтверждает собеседник «Ведомостей» в одном из операторов большой четверки. Этот рынок должен составить порядка 40 млрд руб., считает аналитик «Финама» Леонид Делицын, при этом на транзакции банков приходится 50% от этой суммы. С такой оценкой согласен аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.
В 2022 г. рост рынка sms-рассылок обеспечили преимущественно клиентские уведомления банков, часть из которых лишились возможности отправлять push-уведомления, говорит аналитик Telecom Daily Денис Кусков. Основные банки, которые нарастили объем использования эсэмэсок, по его словам, «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф». С тем, что на рост рынка повлиял вынужденный отказ банков от push-уведомлений, согласен и источник «Ведомостей» в операторе большой четверки. В 2021 г. рынок также рос, но показатель был меньше – на уровне 12%, добавляет Кусков.