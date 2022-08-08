Малый бизнес вернулся к sms-рассылкам

Такие сервисы оказались востребованы у салонов красоты, медицинских центров, а также у розничного бизнеса и общепита, которые больше других пострадали от блокировки Instagram в России, пояснил представитель МТС. «Малый бизнес ищет альтернативу продвижению в заблокированных соцсетях. Как говорят предприниматели, «клиенты ушли из Instagram, но пока не пришли в другие соцсети», – добавил он.