Малый бизнес вернулся к sms-рассылкам

Малый бизнес вернулся к sms-рассылкамТаксопарки, салоны красоты и другие малые предприятия вдвое увеличили закупки рекламных эсэмэсок
О том, что во II квартале к МТС обратилось вдвое больше малых предприятий с заказами рекламных sms-рассылок, чем в первом, «Ведомостям» рассказал представитель телекомоператора. Абсолютных показателей по статистике обращений к сервису он не раскрыл. Эту тенденцию «Ведомостям» подтвердили представители Tele2 и «Билайна». Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.
Такие сервисы оказались востребованы у салонов красоты, медицинских центров, а также у розничного бизнеса и общепита, которые больше других пострадали от блокировки Instagram в России, пояснил представитель МТС. «Малый бизнес ищет альтернативу продвижению в заблокированных соцсетях. Как говорят предприниматели, «клиенты ушли из Instagram, но пока не пришли в другие соцсети», – добавил он.