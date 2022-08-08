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Малый бизнес вернулся к sms-рассылкам

Таксопарки, салоны красоты и другие малые предприятия вдвое увеличили закупки рекламных эсэмэсок
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

О том, что во II квартале к МТС обратилось вдвое больше малых предприятий с заказами рекламных sms-рассылок, чем в первом, «Ведомостям» рассказал представитель телекомоператора. Абсолютных показателей по статистике обращений к сервису он не раскрыл. Эту тенденцию «Ведомостям» подтвердили представители Tele2 и «Билайна». Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.

Такие сервисы оказались востребованы у салонов красоты, медицинских центров, а также у розничного бизнеса и общепита, которые больше других пострадали от блокировки Instagram в России, пояснил представитель МТС. «Малый бизнес ищет альтернативу продвижению в заблокированных соцсетях. Как говорят предприниматели, «клиенты ушли из Instagram, но пока не пришли в другие соцсети», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных