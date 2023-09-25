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ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении мобильного оператора «Мегафон», сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС отмечают, что в 2023 г. оператор повысил тарифы на услуги связи в среднем на 10,24%. Изменения коснулись более 8,2 млн абонентов. В ведомстве уточнили, что повышение цен «Мегафон» объяснил ростом затрат.

ФАС со ссылкой на финансовую отчетность компании указывает, что у «Мегафона» было «значительное снижение расходов» и «рост чистой прибыли». «В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей», – говорится в сообщении службы.

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В связи с этим ФАС возбудила в отношении компании дело по признакам нарушения п.1 ч.1 ст. 10 закона о защите конкуренции (установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара). Если вина компании будет доказана, то оператору может грозить штраф до 1 млн руб. (ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ).

В пресс-службе «Мегафона» «Ведомостям» пояснили, что пока не получали официального уведомления от ведомства.

При этом в ФАС напомнили, что в декабре 2022 г. служба вела расследование, в результате которого признала обоснованными рост тарифов у двух других операторов – Теле2 и «Билайн». В ведомстве подчеркнули, что компании обосновали рост затрат на сеть.

В июле Арбитражный суд Москвы отклонил жалобы МТС и «Мегафона» на решение ФАС о штрафах из-за повышения стоимости услуг. В 2022 г. мобильные операторы необоснованно повысили стоимость услуг сотовой связи для более 44,5 млн абонентов под предлогом роста собственных затрат. Регулятор посчитал, что это решение нарушает интересы потребителей, обязал вернуть прежние цены на тарифы, а также наложил штрафы. После этого операторы обратились в суд для обжалования решения, но суд встал на сторону ФАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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