ФАС: МТС приведет тарифы к уровню весны 2024 года
ПАО «МТС» обязалось привести свои тарифы к уровню апреля и мая 2024 г. Так оно исполнит предписание ФАС России по итогам рассмотрения антимонопольного дела, сообщили в службе.
ФАС признала компанию МТС нарушившей закон о защите конкуренции. В апреле и мае прошлого года сотовый оператор в среднем на 8% увеличил стоимость услуг сотовой связи. Это коснулось более чем 30 млн абонентов. Как установила служба, повышение не имело экономического обоснования.
До 16 января 2026 г. оператор обязан предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых было повышение. В их числе – приведение тарифов к уровню апреля – мая 2024 г., 8%-ный кешбэк в размере от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг. Кроме того, от МТС требуется перевести в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 млн руб.
Компания также должна проинвестировать 2,4 млрд руб. в развитие сетей связи в населенных пунктах, где проживают менее 1000 человек. Список таких сел определит Минцифры.
МТС пыталась оспорить решение и предписание, но Арбитражный суд Москвы поддержал позицию антимонопольной службы. Тогда компания обратилась в ФАС с предложением о заключении мирового соглашения.
В июле «Ведомости» писали, что Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС, предписавшей МТС перечислить в бюджет 3,09 млрд руб. за рост тарифов на связь весной 2024 г.
Консолидированная выручка группы МТС за 2024 г. увеличилась на 16% год к году и достигла рекордных 703,7 млрд руб. Показатель OIBDA (операционная прибыль) по итогам года вырос на 5,2% и составил 246,4 млрд руб. Чистая прибыль группы за 2024 г. составила 50 млрд руб.