ФАС: МТС приведет тарифы к уровню весны 2024 года

До 16 января 2026 г. оператор обязан предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых было повышение. В их числе – приведение тарифов к уровню апреля – мая 2024 г., 8%-ный кешбэк в размере от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг. Кроме того, от МТС требуется перевести в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 млн руб.