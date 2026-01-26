FT: Rheinmetall и OHB обсуждают создание немецкого аналога Starlink
Оборонный концерн Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB ведут переговоры о совместном проекте по запуску коммуникационных спутников, который может стать немецкой альтернативой Starlink для нужд бундесвера. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, обсуждения пока находятся на ранней стадии. Предполагается, что компании создадут совместное предприятие и подадут заявку на получение государственного гранта для формирования спутниковой группировки на низкой околоземной орбите. Основной задачей системы станет обеспечение связи прежде всего для восточного фланга НАТО.
Проект может претендовать на финансирование в рамках правительственной программы по развитию космических технологий объемом 35 млрд евро. Financial Times отмечает, что благодаря этой программе Германия вышла на третье место в мире по расходам на космические технологии, уступая только США и Китаю.
22 января компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, объявила о планах создать конкурента Starlink. Проект предполагает запуск спутниковой интернет-сети TeraWave, которая должна обеспечивать передачу данных со скоростью шесть терабит в секунду в любой точке мира. Компания намерена развернуть на низкой и средней околоземной орбите 5408 спутников для обслуживания предприятий, дата-центров и государственных структур.