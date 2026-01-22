Blue Origin анонсировала создание конкурента Starlink
Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, сообщила о планах создать на орбите спутниковую интернет-сеть TeraWave, предназначенную для передачи данных со скоростью шесть терабит в секунду в любой точке мира.
Планируется, что TeraWave будет обслуживать десятки тысяч предприятий, центров обработки данных и государственных структур. Компания собирается разместить на низкой и средней околоземной орбите 5408 интернет-спутников сети.
Запуски начнутся в IV квартале 2027 г.
Сеть TeraWave может стать конкурентом системы Starlink от SpaceX. Всего на орбиту было выведено более 10 000 спутников Starlink, из них 8608 аппаратов находится в активном состоянии, писала The Verge в октябре 2025 г.
В ноябре прошлого года Blue Origin анонсировала разработку усовершенствованной версии ракеты-носителя New Glenn. Она имеет увеличенный головной обтекатель и разрабатывается для конкуренции с семейством ракет Falcon от SpaceX и перспективной системой Starship.