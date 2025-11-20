Blue Origin анонсировала создание ракеты – конкурента Starship от SpaceX
Компания Blue Origin Джеффа Безоса анонсировала разработку усовершенствованной версии ракеты-носителя New Glenn. Новая модификация под названием New Glenn 9x4 будет оснащена девятью двигателями на первой ступени и четырьмя на второй, что увеличит мощность по сравнению с текущей конструкцией, пишет Reuters.
Как сообщила компания, ракета нового класса сверхтяжелой грузоподъемности предназначена для вывода на орбиту крупных спутниковых группировок, лунных миссий и программ национальной безопасности. Две версии New Glenn будут работать параллельно, предлагая клиентам различные варианты запусков.
Генеральный директор Blue Origin Дейв Лимп опубликовал цифровые изображения ракеты, превосходящей по высоте лунную ракету Saturn V. New Glenn 9x4 имеет увеличенный головной обтекатель и разрабатывается для конкуренции с семейством ракет Falcon от SpaceX и перспективной системой Starship.
В июне газета The Wall Street Journal писала, что Безос может воспользоваться конфликтом между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX Илоном Маском для развития своей компании. Собеседники издания рассказали, что на тот момент Безос провел как минимум два разговора с Трампом, а Лимп приезжал в Белый дом на встречу с главой администрации президента Сьюзан Уайлс. В ряде разговоров с Трампом и его сотрудниками Безос и другие руководители Blue Origin просили о предоставлении большего количества госконтрактов.