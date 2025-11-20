Blue Origin анонсировала создание ракеты – конкурента Starship от SpaceX

В июне газета The Wall Street Journal писала, что Безос может воспользоваться конфликтом между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX Илоном Маском для развития своей компании. Собеседники издания рассказали, что на тот момент Безос провел как минимум два разговора с Трампом, а Лимп приезжал в Белый дом на встречу с главой администрации президента Сьюзан Уайлс. В ряде разговоров с Трампом и его сотрудниками Безос и другие руководители Blue Origin просили о предоставлении большего количества госконтрактов.