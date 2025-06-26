WSJ: ссора Трампа и Маска может помочь Безосу в развитии Blue Origin
Основатель Blue Origin Джефф Безос может воспользоваться конфликтом между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX Илоном Маском для развития своей компании. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что в этом месяце Безос провел как минимум два разговора с Трампом, а гендиректор космической компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом на встречу с главой администрации президента Сьюзан Уайлс. В ряде разговоров с Трампом и его сотрудниками Безос и другие руководители Blue Origin просили о предоставлении большего количества госконтрактов.
WSJ напомнила, что Маск и Безос много лет соперничали «в космосе», но SpaceX занчительно опередила Blue Origin, запуская ракеты с рекордной скоростью и став основным подрядчиком Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Конфликт Трампа и Маска вспыхнул в начале июня. Предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект президента США, считая, что документ разрушит работу департамента эффективности правительства (DOGE), которое Маск некоторое время возглавлял. Кроме того, по его мнению, законопроект приведет США к банкротству. Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. После этого Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.
11 июня Маск в своей соцсети X выразил сожаление в связи с конфликтом с Трампом, отметив, что его публикации «зашли слишком далеко». Трамп же допустил примирение с Маском и назвал милым его решение выразить сожаление.