WSJ: ссора Трампа и Маска может помочь Безосу в развитии Blue Origin

Конфликт Трампа и Маска вспыхнул в начале июня. Предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект президента США, считая, что документ разрушит работу департамента эффективности правительства (DOGE), которое Маск некоторое время возглавлял. Кроме того, по его мнению, законопроект приведет США к банкротству. Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. После этого Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.