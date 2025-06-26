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WSJ: ссора Трампа и Маска может помочь Безосу в развитии Blue Origin

Ведомости

Основатель Blue Origin Джефф Безос может воспользоваться конфликтом между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX Илоном Маском для развития своей компании. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что в этом месяце Безос провел как минимум два разговора с Трампом, а гендиректор космической компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом на встречу с главой администрации президента Сьюзан Уайлс. В ряде разговоров с Трампом и его сотрудниками Безос и другие руководители Blue Origin просили о предоставлении большего количества госконтрактов.

WSJ напомнила, что Маск и Безос много лет соперничали «в космосе», но SpaceX занчительно опередила Blue Origin, запуская ракеты с рекордной скоростью и став основным подрядчиком Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Конфликт Трампа и Маска вспыхнул в начале июня. Предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект президента США, считая, что документ разрушит работу департамента эффективности правительства (DOGE), которое Маск некоторое время возглавлял. Кроме того, по его мнению, законопроект приведет США к банкротству. Трамп, в свою очередь, пригрозил отменить господдержку компаний миллиардера. После этого Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу и заявил, что американский президент фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальных связях с несовершеннолетними.

11 июня Маск в своей соцсети X выразил сожаление в связи с конфликтом с Трампом, отметив, что его публикации «зашли слишком далеко». Трамп же допустил примирение с Маском и назвал милым его решение выразить сожаление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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