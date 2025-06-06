Почему поссорились Илон Маск и Дональд Трамп?

Вечером 5 июня президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск переругались практически в прямом эфире. Ссора привела к рекордному падению акций Tesla. Значит ли это, что союзу Трампа и Маска конец? Был ли это «брак по расчету»? И кому будет хуже от такого разрыва? Об этом рассуждают в нашем подкасте «Ведомости говорят» ведущая Наталья Семенихина и обозреватель «Ведомостей», американист Роман Романов.