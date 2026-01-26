Газета
Главная / Бизнес /

Вучич: 56% акций сербской NIS будут проданы венгерской MOL за 1 млрд евро

Ведомости

Доля 56,15% компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) продана венгерской нефтегазовой группе MOL за сумму от 900 млн до 1 млрд евро. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич, передают «Вечерние новости».

На вопрос о том, почему NIS не была продана Сербии, Вучич заявил, что не будет говорить об этом, поскольку это «поставило бы под угрозу интересы Сербии».

19 января MOL подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о приобретении ее 56,15% доли в NIS. Отмечалось, что завершение сделки зависит от получения одобрения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, а также других регуляторных разрешений в Сербии.

Окончательный договор купли-продажи может быть подписан до 31 марта 2026 г.

Как говорил «Ведомостям» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, детали сделки по NIS премьер Венгрии Виктор Орбан согласовывал не только с Белградом и Москвой, но и с Вашингтоном. Орбан мог договариваться с США о том, что с NIS снимут санкции и российская нефть продолжит идти для MOL.

