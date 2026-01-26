Вучич: 56% акций сербской NIS будут проданы венгерской MOL за 1 млрд евро

Как говорил «Ведомостям» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, детали сделки по NIS премьер Венгрии Виктор Орбан согласовывал не только с Белградом и Москвой, но и с Вашингтоном. Орбан мог договариваться с США о том, что с NIS снимут санкции и российская нефть продолжит идти для MOL.