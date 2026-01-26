Газета
Главная / Бизнес /

«Газпром» сообщил о снижении запасов газа в хранилище Прибалтики ниже трети

Ведомости

В единственном подземном хранилище газа в Прибалтике уровень запасов опустился ниже 33%. Об этом сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и латвийского оператора Conexus Baltic Grid.

Компания отметила, что год назад такой показатель был зафиксирован на три месяца позже – 21 апреля, когда завершался сезон отбора газа из Инчукалнского ПХГ.

В «Газпроме» предупредили, что недостаточный объем топлива в хранилище может создать серьезные риски для надежного газоснабжения потребителей в странах Прибалтики и Финляндии на фоне устойчиво холодной погоды.

26 января компания также сообщала, что с начала отопительного сезона Европа отобрала из подземных хранилищ более 40 млрд куб. м газа, что превышает 75% объемов, закачанных летом.

По данным «Газпрома», отбор из ПХГ 24 января составил около 677 млн куб. м. Общий объем изъятий с начала января утратил рекордный темп и сейчас остается третьим максимальным для месяца. Запасы газа в европейских хранилищах оцениваются в 50,4 млрд куб. м.

