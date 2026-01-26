«Газпром» сообщил о снижении запасов газа в хранилище Прибалтики ниже трети
Компания отметила, что год назад такой показатель был зафиксирован на три месяца позже – 21 апреля, когда завершался сезон отбора газа из Инчукалнского ПХГ.
В «Газпроме» предупредили, что недостаточный объем топлива в хранилище может создать серьезные риски для надежного газоснабжения потребителей в странах Прибалтики и Финляндии на фоне устойчиво холодной погоды.
26 января компания также сообщала, что с начала отопительного сезона Европа отобрала из подземных хранилищ более 40 млрд куб. м газа, что превышает 75% объемов, закачанных летом.
По данным «Газпрома», отбор из ПХГ 24 января составил около 677 млн куб. м. Общий объем изъятий с начала января утратил рекордный темп и сейчас остается третьим максимальным для месяца. Запасы газа в европейских хранилищах оцениваются в 50,4 млрд куб. м.