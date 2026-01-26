«Газпром» сообщил о снижении запасов газа в хранилище Прибалтики ниже трети

По данным «Газпрома», отбор из ПХГ 24 января составил около 677 млн куб. м. Общий объем изъятий с начала января утратил рекордный темп и сейчас остается третьим максимальным для месяца. Запасы газа в европейских хранилищах оцениваются в 50,4 млрд куб. м.