Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Европа с начала отопительного сезона отобрала из ПХГ более 40 млрд куб. м газа

Ведомости

Нетто-отбор газа из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) с начала отопительного сезона 13 октября 2025 г. превысил 40 млрд куб. м, что составляет свыше 75% от закачанных летом объемов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор из хранилищ 24 января составил около 677 млн куб. м. Общий показатель изъятий из ПХГ с начала января потерял рекордный темп и сейчас является третьим максимальным для месяца. Общий объем топлива в хранилищах составляет 50,4 млрд куб. м.

Предыдущий сезон отбора газа из хранилищ Европы завершился 28 марта прошлого года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 45,59% по сравнению с 56,5% годом ранее. Со старта отопительного сезона европейские страны отобрали из хранилищ порядка 46 млрд куб. м газа. Нетто-отбор достиг 41 млрд куб. м.

Стоимость газа в Европе превысила $500

Бизнес / ТЭК

23 января «Газпром» со ссылкой на данные GIE сообщил, что запасы в европейских хранилищах газа по состоянию на 21 января опустились до 47,6%. К этому моменту ПХГ Германии были заполнены на 39,7%, Франции – на 39%, Нидерландов – на 33,1%.

21 января The Guardian писала со ссылкой на исследование Института Клингедаля (Гаага), Института экологии в Берлине и Норвежского института международных отношений о резком росте риска масштабного энергетического кризиса в Европе из-за критически низких запасов газа и зависимости от сжиженного природного газа США на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте