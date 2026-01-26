Европа с начала отопительного сезона отобрала из ПХГ более 40 млрд куб. м газа
Нетто-отбор газа из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) с начала отопительного сезона 13 октября 2025 г. превысил 40 млрд куб. м, что составляет свыше 75% от закачанных летом объемов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отбор из хранилищ 24 января составил около 677 млн куб. м. Общий показатель изъятий из ПХГ с начала января потерял рекордный темп и сейчас является третьим максимальным для месяца. Общий объем топлива в хранилищах составляет 50,4 млрд куб. м.
Предыдущий сезон отбора газа из хранилищ Европы завершился 28 марта прошлого года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 45,59% по сравнению с 56,5% годом ранее. Со старта отопительного сезона европейские страны отобрали из хранилищ порядка 46 млрд куб. м газа. Нетто-отбор достиг 41 млрд куб. м.
21 января The Guardian писала со ссылкой на исследование Института Клингедаля (Гаага), Института экологии в Берлине и Норвежского института международных отношений о резком росте риска масштабного энергетического кризиса в Европе из-за критически низких запасов газа и зависимости от сжиженного природного газа США на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.