Европа с начала отопительного сезона отобрала из ПХГ более 40 млрд куб. м газа

Предыдущий сезон отбора газа из хранилищ Европы завершился 28 марта прошлого года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 45,59% по сравнению с 56,5% годом ранее. Со старта отопительного сезона европейские страны отобрали из хранилищ порядка 46 млрд куб. м газа. Нетто-отбор достиг 41 млрд куб. м.