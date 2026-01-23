«Газпром»: в европейских хранилищах осталось меньше половины запасов газа
На 21 января хранилища Германии были заполнены на 39,7%, Франции – 39%, Нидерландов – 33,1%. И крупнейшие экономики Европы продолжают активно расходовать газ, отмечает компания.
22 января стоимость газа в европейских странах превысила $500 за 1000 куб. м. Это произошло впервые с марта 2025 г.
Днем ранее The Guardian писала со ссылкой на исследование Института Клингедаля (Гаага), Института экологии в Берлине и Норвежского института международных отношений о резком росте риска масштабного энергетического кризиса в Европе из-за критически низких запасов газа и новой зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне ухудшения отношений с США.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), импорт СПГ в Европу в 2025 г. вырос на 30% до исторического максимума. Прогнозируется, что увеличение импорта СПГ продолжит расти в этом году и достигнет нового рекорда в 185 млрд куб. м.