«Газпром»: в европейских хранилищах осталось меньше половины запасов газа

Запасы в европейских подземных хранилищах газа на 21 января опустились до 47,6%. В них находится 48,3 млрд куб. м газа. Это один из самых низких показателей на указанную дату за все время наблюдений. Об этом сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).