Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром»: в европейских хранилищах осталось меньше половины запасов газа

Ведомости

Запасы в европейских подземных хранилищах газа на 21 января опустились до 47,6%. В них находится 48,3 млрд куб. м газа. Это один из самых низких показателей на указанную дату за все время наблюдений. Об этом сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

На 21 января хранилища Германии были заполнены на 39,7%, Франции – 39%, Нидерландов – 33,1%. И крупнейшие экономики Европы продолжают активно расходовать газ, отмечает компания.

22 января стоимость газа в европейских странах превысила $500 за 1000 куб. м. Это произошло впервые с марта 2025 г.

Днем ранее The Guardian писала со ссылкой на исследование Института Клингедаля (Гаага), Института экологии в Берлине и Норвежского института международных отношений о резком росте риска масштабного энергетического кризиса в Европе из-за критически низких запасов газа и новой зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне ухудшения отношений с США.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), импорт СПГ в Европу в 2025 г. вырос на 30% до исторического максимума. Прогнозируется, что увеличение импорта СПГ продолжит расти в этом году и достигнет нового рекорда в 185 млрд куб. м.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь