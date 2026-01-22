Стоимость газа в Европе превысила $500
Стоимость газа в европейских странах увеличилась на 6,4% и достигла $505,3 за 1000 куб. м. Цена на газ превысила $500 за 1000 куб. м впервые с марта 2025 г.
С начала отопительного сезона Европа отобрала из ПХГ 33,8 млрд куб. м, что составляет 67,5% от объема, закачанного при подготовке к зиме. В Нидерландах запасы уменьшились до 35,4%, в Германии – до 42,2%, во Франции – до 41,7%. На фоне интенсивных отборов газа из хранилищ цены в Германии с поставкой на следующие сутки возросли на 26% с начала года до максимальных значений с июня 2025 г.
21 января The Guardian писала со ссылкой на исследование Института Клингедаля (Гаага), Института экологии в Берлине и Норвежского института международных отношений о резком росте риска масштабного энергетического кризиса в Европе из-за критически низких запасов газа и новой зависимости от американского СПГ на фоне ухудшения отношений с США.