Стоимость газа в Европе превысила $500

Стоимость газа в европейских странах увеличилась на 6,4% и достигла $505,3 за 1000 куб. м. Цена на газ превысила $500 за 1000 куб. м впервые с марта 2025 г.

20 января «Газпром» сообщил, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе наполовину опустошены. По данным Gas Infrastructure Europe, на 18 января их заполненность сократилась до 49,8%. В 2025 г. такой уровень фиксировался примерно на три недели позже.

Цены на газ в Европе останутся высокими как минимум до конца 2026 года

Бизнес / ТЭК

С начала отопительного сезона Европа отобрала из ПХГ 33,8 млрд куб. м, что составляет 67,5% от объема, закачанного при подготовке к зиме. В Нидерландах запасы уменьшились до 35,4%, в Германии – до 42,2%, во Франции – до 41,7%. На фоне интенсивных отборов газа из хранилищ цены в Германии с поставкой на следующие сутки возросли на 26% с начала года до максимальных значений с июня 2025 г.

21 января The Guardian писала со ссылкой на исследование Института Клингедаля (Гаага), Института экологии в Берлине и Норвежского института международных отношений о резком росте риска масштабного энергетического кризиса в Европе из-за критически низких запасов газа и новой зависимости от американского СПГ на фоне ухудшения отношений с США.

