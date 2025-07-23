Цены на газ в Европе останутся высокими как минимум до конца 2026 года

Цены на газ в Европе останутся высокими как минимум до конца 2026 годаЭто поддержит спрос на российское топливо в ЕС, считают эксперты
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает сохранения цен на газ в ЕС выше отметки $400 за 1000 куб. м в 2025–2026 гг. Об этом сообщается в ежеквартальном докладе организации о рынке газа (Gas Market Report), опубликованном 22 июля.
По прогнозу аналитиков МЭА, в 2025 г. средняя цена газа на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах составит $12,5 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), что эквивалентно $446 за 1000 куб. м. По оценке агентства, это на 16% больше, чем в 2024 г. Цена увеличится из-за прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 г., необходимости восполнения запасов европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) после отопительного сезона 2024/25 г. и ценовой конкуренции за сжиженный газ (СПГ) с азиатским рынком, говорится в докладе.
По статистике ассоциации европейских операторов ПХГ Gas Infrastructure Europe, 20 июля (последние доступные данные) запасы газа в хранилищах ЕС составляли 71,4 млрд куб. м, ПХГ были заполнены на 65,1%. Для сравнения: на ту же дату прошлого года запасы составляли 90,6 млрд куб. м, а заполненность ПХГ достигала 82,6%. Согласно действующим нормам ЕС, к 1 ноября ПХГ стран – членов сообщества должны быть заполнены как минимум на 90%.