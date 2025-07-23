Цены на газ в Европе останутся высокими как минимум до конца 2026 года

По прогнозу аналитиков МЭА, в 2025 г. средняя цена газа на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах составит $12,5 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), что эквивалентно $446 за 1000 куб. м. По оценке агентства, это на 16% больше, чем в 2024 г. Цена увеличится из-за прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 г., необходимости восполнения запасов европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) после отопительного сезона 2024/25 г. и ценовой конкуренции за сжиженный газ (СПГ) с азиатским рынком, говорится в докладе.