«Газпром»: хранилища газа в Европе пусты уже наполовину

14 января сообщалось, что запасы газа в Европе приближаются к историческому минимуму. 8 января в «Газпроме» также отмечали, что на фоне холодной погоды Европа обновляет максимумы суточного отбора газа из ПХГ. Указывалось, что 5 и 6 января были зафиксированы рекордные для этих дат объемы отбора за всю историю наблюдений.