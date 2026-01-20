Газета
Главная / Бизнес /

«Газпром»: хранилища газа в Европе пусты уже наполовину

Ведомости

Подземные хранилища газа в Европе уже наполовину опустошены, сообщили в «Газпроме».

По данным Gas Infrastructure Europe, на 18 января заполненность европейских ПХГ снизилась до 49,8%. В 2025 г. такой уровень был зафиксирован примерно на три недели позже.

Европа активно расходует газ из хранилищ. С начала отопительного сезона отобрано 33,8 млрд куб. м, что составляет 67,5% от объема, закачанного при подготовке к зиме. В Нидерландах запасы снизились до 35,4%, в Германии – до 42,2%, во Франции – до 41,7%.

В «Газпроме» отметили, что на фоне интенсивных отборов газа из ПХГ цены в Германии с поставкой на следующие сутки выросли на 26% с начала года и достигли максимальных значений с июня 2025 г.

14 января сообщалось, что запасы газа в Европе приближаются к историческому минимуму. 8 января в «Газпроме» также отмечали, что на фоне холодной погоды Европа обновляет максимумы суточного отбора газа из ПХГ. Указывалось, что 5 и 6 января были зафиксированы рекордные для этих дат объемы отбора за всю историю наблюдений.

Кроме того, 14 января появились данные, что Европа установила рекорд суточного импорта СПГ из-за похолодания. Потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили 486 млн куб. м – максимальное значение за весь период наблюдений.

