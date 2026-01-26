Система бронирования Leonardo восстановлена после сбоя

Система бронирования Leonardo восстановлена после сбояАэропортам потребуется некоторое время, чтобы нормализовать обслуживание пассажиров
Система регистрации на авиарейсы и бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») восстановила работу. Об этом «Ведомостям» сообщил «Ростех».
Telegram-канал Минтранса сообщил, что в целях анализа произошедшего и минимизации последствий сбоя для пассажиров Росавиация проведет совещание оперативного штаба с участием руководства министерства.
Глобальный сбой в работе системы бронирования Leonardo произошел 26 января. В связи с этим авиакомпании временно приостановили регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительные услуги во всех каналах продаж, включая сайт, контакт-центр и агентов.
В связи со сложившейся ситуацией Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта. Эксперты ведомств, авиакомпании и аэропорты прилагают усилия, чтобы минимизировать последствия сбоев в системе бронирования Leonardo и сохранить нормальное расписание рейсов, сообщило министерство в Telegram-канале. В частности, там, где это возможно, регистрация пассажиров на рейсы проводится вручную, а также предпринимаются другие меры для урегулирования ситуации.