Система бронирования Leonardo восстановлена после сбоя

Аэропортам потребуется некоторое время, чтобы нормализовать обслуживание пассажиров
Ведомости

Система регистрации на авиарейсы и бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») восстановила работу. Об этом «Ведомостям» сообщил «Ростех».

Аэропорт «Жуковский» сообщил ТАСС, что восстановление работы Leonardo произошло в 17:15 мск. В 17:18 мск об окончании сбоя в работе системы сообщило также «Пулково». «Службам аэропорта потребуется некоторое время на нормализацию обслуживания пассажиров», – добавили в «Пулково».

Telegram-канал Минтранса сообщил, что в целях анализа произошедшего и минимизации последствий сбоя для пассажиров Росавиация проведет совещание оперативного штаба с участием руководства министерства.

Глобальный сбой в работе системы бронирования Leonardo произошел 26 января. В связи с этим авиакомпании временно приостановили регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительные услуги во всех каналах продаж, включая сайт, контакт-центр и агентов.

В связи со сложившейся ситуацией Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта. Эксперты ведомств, авиакомпании и аэропорты прилагают усилия, чтобы минимизировать последствия сбоев в системе бронирования Leonardo и сохранить нормальное расписание рейсов, сообщило министерство в Telegram-канале. В частности, там, где это возможно, регистрация пассажиров на рейсы проводится вручную, а также предпринимаются другие меры для урегулирования ситуации.

