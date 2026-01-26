Газета
Главная / Бизнес /

Минэнерго внесло законопроект о досрочном снятии запрета на экспорт бензина

Ведомости

Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект, которым предлагается отменить запрет на экспорт бензина для производителей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В самом Минэнерго от комментариев отказались.

19 января ТАСС со ссылкой на источник также сообщал, что российские власти рассматривают возможность отмены запрета на экспорт бензина для компаний-производителей с 1 февраля.

27 декабря правительство РФ продлило действующие ограничения на экспорт топлива. Временное ограничение на экспорт бензина и ряда других нефтепродуктов для всех участников рынка, включая производителей, действует до 28 февраля. Исключение составляют поставки по межправительственным соглашениям.

Отдельным постановлением был продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. При этом данное ограничение не распространяется на производителей нефтепродуктов.

