Минэнерго внесло законопроект о досрочном снятии запрета на экспорт бензина
Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект, которым предлагается отменить запрет на экспорт бензина для производителей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В самом Минэнерго от комментариев отказались.
19 января ТАСС со ссылкой на источник также сообщал, что российские власти рассматривают возможность отмены запрета на экспорт бензина для компаний-производителей с 1 февраля.
27 декабря правительство РФ продлило действующие ограничения на экспорт топлива. Временное ограничение на экспорт бензина и ряда других нефтепродуктов для всех участников рынка, включая производителей, действует до 28 февраля. Исключение составляют поставки по межправительственным соглашениям.
Отдельным постановлением был продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. При этом данное ограничение не распространяется на производителей нефтепродуктов.