Выручка России от иностранных туристов выросла на 13% в 2025 году
Выручка России от иностранных туристов выросла в 2025 г. на 13% и составила $8,8 млрд. Это следует из данных Всемирной туристской организации ООН, с которыми ознакомились «Ведомости».
Несмотря на рост, это по-прежнему на треть ниже уровня 2019 г. Как рассказал директор по развитию сервиса «Плати по миру» Павел Белов, с 2022 г. въезд в Россию для иностранца стал «квестом». Не было прямых рейсов из большинства стран, возникли проблемы с картами, визами и бронированием.
Расходы россиян за одну поездку за рубеж выросли с 2019 г. на 66%. Тогда как иностранцы в 2025 г. стали тратить почти в 2 раза больше, чем в 2019 г.
По сравнению с 2019 г. в Россию приезжает почти на 17,5 млн иностранных туристов меньше, следует из данных пограничной службы ФСБ. В 2025 г. в страну приехало около 7,9 млн человек с частными, деловыми и туристическими целями (это трактуется ООН и Росстатом как туристический поток), а в 2024 г. – 8,8 млн.
Среди иностранных туристов в России доминируют граждане стран СНГ – Казахстана (2,2 млн человек), Узбекистана (0,65 млн), Таджикистана (0,4 млн), Белоруссии (0,33 млн). А вот число приезжающих с Украины снизилось с 7,7 млн в 2019 г. почти до нуля.
В октябре 2025 г. московский комитет по туризму сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 г. Москва приняла на 10% больше туристов из стран дальнего зарубежья, чем за тот же период прошлого года, а их общее число достигло полумиллиона человек. Лидером по количеству гостей остается Китай, тогда как Индия поднялась на второе место, обогнав Турцию.