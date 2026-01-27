Выручка России от иностранных туристов выросла на 13% в 2025 году

В октябре 2025 г. московский комитет по туризму сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 г. Москва приняла на 10% больше туристов из стран дальнего зарубежья, чем за тот же период прошлого года, а их общее число достигло полумиллиона человек. Лидером по количеству гостей остается Китай, тогда как Индия поднялась на второе место, обогнав Турцию.