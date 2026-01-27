Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения

Ведомости

«Газпром» 25 января поставил российским потребителям 1839,6 млн куб. м газа из Единой системы газоснабжения. Это превысило предыдущий максимум, достигнутый днем ранее и составлявший 1829,9 млн куб. м, говорится в сообщении компании.

Рост потребления обусловлен аномально низкими температурами в большинстве регионов страны. Средняя температура в зоне действия Единой системы газоснабжения 25 января опустилась до минус 18,7 градуса Цельсия.

Поставки газа через инфраструктуру «Газпрома» осуществляются стабильно, в том числе благодаря использованию резервов подземных хранилищ.

К зиме 2025/2026 гг. «Газпром» сформировал в российских хранилищах оперативный резерв газа в размере 73,170 млрд куб. м. Объем стал рекордным для газовой отрасли России.

23 января вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инвестиции «Газпрома» в газификацию регионов России в 2021–2025 гг. выросли в 2,7 раза к предыдущим пяти годам и превысили 1 трлн руб. По итогам прошлого года уровень газификации страны составил 75%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь