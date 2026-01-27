«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения

23 января вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инвестиции «Газпрома» в газификацию регионов России в 2021–2025 гг. выросли в 2,7 раза к предыдущим пяти годам и превысили 1 трлн руб. По итогам прошлого года уровень газификации страны составил 75%.