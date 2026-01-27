«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения
Рост потребления обусловлен аномально низкими температурами в большинстве регионов страны. Средняя температура в зоне действия Единой системы газоснабжения 25 января опустилась до минус 18,7 градуса Цельсия.
Поставки газа через инфраструктуру «Газпрома» осуществляются стабильно, в том числе благодаря использованию резервов подземных хранилищ.
К зиме 2025/2026 гг. «Газпром» сформировал в российских хранилищах оперативный резерв газа в размере 73,170 млрд куб. м. Объем стал рекордным для газовой отрасли России.
23 января вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инвестиции «Газпрома» в газификацию регионов России в 2021–2025 гг. выросли в 2,7 раза к предыдущим пяти годам и превысили 1 трлн руб. По итогам прошлого года уровень газификации страны составил 75%.