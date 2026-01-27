Правительство прорабатывает вопрос индексации тарифов «Почты России»
Правительство России прорабатывает вопрос индексации тарифов «Почты России». Об этом заявил генеральный директор компании Михаил Волков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Здесь также прорабатывается ряд решений в правительстве по индексации тарифов "Почты" с сохранением льгот для социальных категорий граждан», – подчеркнул Волков (цитата по «Интерфаксу»).
Летом 2025 г. министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета по контролю Госдумы сообщил, что Минцифры сочло «крайне низкими» тарифы, установленные на услуги «Почты России».
«Ведомости» со ссылкой на протокол заседания писали, что ведомство считает требования, предъявляемые к компании, «непропорционально высокими» относительно других участников рынка. Поэтому оно настаивает на выравнивании ее конкурентных возможностей на рынке онлайн-коммерции и возврате оператору отдельных полномочий монопольного характера.
Представитель «Почты России» заявил «Ведомостям», что большинство регулируемых тарифов ниже себестоимости, не соответствуют рыночным реалиям и до 30 раз ниже аналогичных в коммерческих компаниях. К примеру, тариф на простое письмо составляет 33 руб. независимо от маршрута. Собеседник напомнил, что в отличие от коммерческих компаний «Почта» работает в каждом населенном пункте в соответствии с законодательством. Это «несжимаемая» инфраструктура, и нерентабельных локаций в ней около 80%.