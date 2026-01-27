Правительство прорабатывает вопрос индексации тарифов «Почты России»

Представитель «Почты России» заявил «Ведомостям», что большинство регулируемых тарифов ниже себестоимости, не соответствуют рыночным реалиям и до 30 раз ниже аналогичных в коммерческих компаниях. К примеру, тариф на простое письмо составляет 33 руб. независимо от маршрута. Собеседник напомнил, что в отличие от коммерческих компаний «Почта» работает в каждом населенном пункте в соответствии с законодательством. Это «несжимаемая» инфраструктура, и нерентабельных локаций в ней около 80%.