Минцифры назвало тарифы «Почты России» крайне низкими

Минцифры назвало тарифы «Почты России» крайне низкимиВедомство настаивает на выравнивании конкурентных условий для госкомпании и маркетплейсов
Министерство цифрового развития сочло «крайне низкими» тарифы, установленные на услуги «Почты России», заявил министр Максут Шадаев в ходе своего выступления на заседании комитета по контролю Госдумы 20 июня (протокол заседания от 23 июня есть в распоряжении «Ведомостей»).
Из протокола следует, что министерство считает требования, предъявляемые к «Почте России», «непропорционально высокими» по сравнению с другими участниками рынка. Поэтому Минцифры настаивает на выравнивании конкурентных возможностей «Почты России» на рынке онлайн-коммерции и возврате госкомпании отдельных полномочий монопольного характера.
«Ведомости» обратились за разъяснениями в Минцифры и ФАС.
Тарифы «Почты» и цены конкурентов
«Большинство регулируемых тарифов ниже себестоимости, они не соответствуют рыночным реалиям и до 30 раз ниже аналогичных в коммерческих компаниях, – сообщил «Ведомостям» представитель «Почты России». – Например, тариф на простое письмо составляет 33 руб., вне зависимости от маршрута». В то же время собеседник напомнил, что в отличие от коммерческих компаний «Почта» работает в каждом населенном пункте в соответствии с законодательством. По его словам, это «несжимаемая» инфраструктура и нерентабельных локаций в ней около 80%.
Руководитель подкомитета «Деловой России» по противодействию информационно-телекоммуникационным правонарушениям Евгений Елфимов отмечает, что госкомпания обслуживает граждан в удаленных районах, а частные операторы работают только в прибыльных городских зонах. Одно отделение в сельской местности может обслуживать всего несколько десятков человек в день, а его содержание требует затрат на аренду, коммунальные услуги, зарплаты сотрудников и транспорт, перечисляет гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
Тариф на простое письмо весом до 20 г у «Почты России» действительно составляет 33 руб., но, например, за отправление весом до 500 г на расстояние 1500 км придется заплатить уже 170 руб., убедились «Ведомости». У конкурентов ставки выше. Так, отправка стандартного письма весом до 500 г из Москвы в Уфу у СДЭК будет стоить 455 руб. (410 руб. за доставку и еще 45 руб. за конверт). «Яндекс доставка» готова отправить то же письмо на то же расстояние за 239 руб.
Отправка «Почтой России» посылки весом 2 кг стоит 285,4 руб. (237,5 руб. за 1 кг и 23,95 руб. за каждые последующие 500 г). А у СДЭК отправка груза из Москвы в Уфу будет стоить 595 руб. (490 руб. за доставку и еще 105 руб. за короб размера S). «Яндекс доставка» отвезет из пункта выдачи в одном городе в другой груз до 2 кг за 279 руб.
Таким образом, при самом большом сроке доставки тарифы на основные услуги у «Почты» ниже, чем у конкурентов. «Яндекс доставка» привозит быстрее всех, но стоимость услуг у нее средняя, отправка СДЭК самая дорогая, но сопоставима с «Яндекс доставкой» по срокам, замечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев.
У коммерческих компаний разный механизм ценообразования, говорит Аверьянов. Они самостоятельно выставляют цены в зависимости от себестоимости услуги и ее конкурентоспособности. Эксперт добавил, что услуга может быть уникальной и оказываться по высокой цене, а может быть массовой – и тогда цена устанавливается с учетом цен конкурентов. «Почта России» вводит тарифы после утверждения ФАС, но они не всегда покрывают реальные затраты из-за социальной значимости услуг, объясняет он. Для выравнивания цен с частными компаниями необходимы пересмотр тарифной политики, модернизация инфраструктуры и развитие дополнительных услуг, считает Аверьянов.
Как залатать дыру в финансах
Но рост тарифов на услуги «Почты России» может вызвать негативную реакцию, предупреждает заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин. «Если резко поднять стоимость услуг «Почты России», то это приведет к сокращению количества людей и компаний, которые пользуются ее услугами, а количество потребителей услуг транспортных и логистических компаний вырастет», – полагает он. Сейчас одним из преимуществ «Почты» действительно являются невысокие тарифы, которые привлекают клиентов, подчеркивает Воронин.
Нейтральной позиции придерживается Абелев, по мнению которого нужно индексировать тарифы постепенно, чтобы не шокировать рынок, или вводить гибкие тарифы (для коммерческих отправителей – одни цены, для физлиц – другие).
Убытки «Почты России»
Счетная палата выявила системные проблемы в деятельности «Почты России», среди которых неэффективное управление, убытки и невыполнение задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи. Это следовало из результатов аудита использования средств, выделенных компании в 2020–2024 гг. и I квартале 2025 г., о котором «Ведомости» писали в апреле. Долги «Почты России» с 2020 г. к концу 2024 г. выросли на 70% до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021–2023 гг. увеличились на 79,7% до 10,6 млрд руб., указали аудиторы. Отношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 г. составило 69,6, «что в десятки раз превышает норму», констатировали аудиторы.
В апреле 2025 г. Минцифры вынесло на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий ряд мер по поддержке и развитию «Почты». В частности, согласно проекту, все уведомления о почтовых отправлениях и платежах можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты» или на «Госуслугах». Проект также разрешает «Почте» продавать безрецептурные лекарства, которые не требуют специальных условий хранения. Кроме того, согласно проекту, маркетплейсы смогут доставлять товары через «Почту» – отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ.
66% из 38 000 отделений «Почты» расположены в малых населенных пунктах с низкой окупаемостью, каждое шестое отделение временно не работало из-за нерентабельности или нехватки персонала при среднем износе объектов на уровне 70%, обращает внимание Елфимов. По его оценкам, стоимость модернизации «Почты России» потребует более 300 млрд руб. в ближайшие 10 лет. Из отчетности госкомпании по РСБУ за 2024 г. следует, что в прошлом году она получила из федерального бюджета на модернизацию отделений и других объектов 4,2 млрд руб., в 2023 г. – 2,3 млрд руб., в 2022 г. – 5 млрд руб. Только 723 почтовых отделения из 3355 по плану были модернизированы в 2022–2023 гг., говорится в отчете «Почты».
Что делать с «Почтой»
Перспективным решением для оператора могло бы стать, например, совмещение функций почтовых отделений с ПВЗ крупных маркетплейсов в тех случаях, когда это экономически оправданно и способно снизить операционные затраты, полагает сооснователь цифрового логистического оператора versta.io Виктор Сизов. Особенно это важно для сельской местности и малых городов, где «Почта России» зачастую все еще остается единственным оператором, неся значительную социальную нагрузку.
Возврат отдельных монопольных полномочий для «Почты России» мог бы поддержать ее конкурентоспособность, считает Аверьянов. Например, предоставление исключительного права на доставку официальной корреспонденции (уведомления от госорганов, судебные письма) позволило бы гарантировать стабильный доход.
Но монополия в условиях рыночной экономики хоть и может в кратковременном периоде улучшить ситуацию, но вдолгую замедляет целый сектор рынка, считает эксперт. Поэтому вводить такие методы поддержки «Почты России» нужно с учетом интересов других участников рынка и возможным снятием льгот в будущем при стабилизации ситуации, говорит Аверьянов. Любая монополия может стать причиной ухудшения качества предоставляемых услуг, согласен Воронин.
Для развития «Почты России» требуются не только меры господдержки, но и привлечение частных инвесторов, полагает Воронин. Также для улучшения качества работы «Почты» и ее дальнейшего развития можно рассматривать заключение договоров или контрактов с крупным бизнесом и госструктурами на почтовое обслуживание, что позволит привлечь дополнительные средства, уверен он.