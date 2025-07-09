Минцифры назвало тарифы «Почты России» крайне низкими

Выручка «Почты России» по МСФО в 2024 г. выросла на 1,6% до 225,6 млрд руб., но консолидированный чистый убыток увеличился в 2,1 раза до 17,1 млрд руб. В I квартале 2025 г. выручка сократилась в годовом выражении на 4,4% до 52,5 млрд руб., убыток год к к году вырос в 2,2 раза до 14,9 млрд руб.

Счетная палата выявила системные проблемы в деятельности «Почты России», среди которых неэффективное управление, убытки и невыполнение задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи. Это следовало из результатов аудита использования средств, выделенных компании в 2020–2024 гг. и I квартале 2025 г., о котором «Ведомости» писали в апреле. Долги «Почты России» с 2020 г. к концу 2024 г. выросли на 70% до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021–2023 гг. увеличились на 79,7% до 10,6 млрд руб., указали аудиторы. Отношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 г. составило 69,6, «что в десятки раз превышает норму», констатировали аудиторы.