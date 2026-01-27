Минэк предложил сделать механизм параллельного импорта постоянным

Минэк предложил сделать механизм параллельного импорта постояннымПрежде всего инициатива касается рынка лекарственных препаратов
Минэкономразвития предлагает включить параллельный импорт в число постоянных механизмов, позволяющих ввозить товары без разрешения правообладателя. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, передает правительство в Telegram-канале.
Кабмин готов предоставить принудительные лицензии российским компаниям, готовым производить продукцию, как было предложено ведомством.
По словам Решетникова, прежде всего это предложение касается лекарств. Некоторые препараты перестали поступать в Россию, но по поручению президента Владимира Путина Минэкономразвития разработало новый механизм принудительного лицензирования.
«Благодаря этому достаточно большой поток, большая номенклатура препаратов сейчас в стране производится», – подчеркнул министр.
Сейчас в России действует международный режим, который позволяет импортерам ввозить оригинальные товары, но он распространяется лишь на ограниченный перечень критически важных товаров.
Параллельный импорт был разрешен в России в марте 2022 г. для ввоза оригинальных товаров без согласия правообладателей. С тех пор список разрешенных товаров неоднократно пересматривался.
Перечень товаров для параллельного импорта регулярно корректируется. Сокращение по отдельным позициям происходит по мере появления альтернатив на рынке, включая бренды из дружественных стран, и восстановления официальных каналов поставок.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в начале января говорил, что первоначальный прогноз ведомства по объему параллельного импорта в $25 млрд по итогам 2025 г. больше не актуален, поскольку поставки устойчиво снижаются. По его словам, министерство прогнозирует дальнейшее сокращение параллельного импорта и в 2026 г. Замещение будет идти за счет развития собственного производства и наращивания поставок из дружественных стран.