Минэк предложил сделать механизм параллельного импорта постоянным

Глава Минпромторга Антон Алиханов в начале января говорил, что первоначальный прогноз ведомства по объему параллельного импорта в $25 млрд по итогам 2025 г. больше не актуален, поскольку поставки устойчиво снижаются. По его словам, министерство прогнозирует дальнейшее сокращение параллельного импорта и в 2026 г. Замещение будет идти за счет развития собственного производства и наращивания поставок из дружественных стран.