«Норникель» в IV квартале снизил выпуск никеля на 1,3% год к году
Первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Евгений Федоров рассказал, что в 2025 г. компания произвела никель, медь и палладий в соответствии с годовым прогнозом, а также чуть больше платины, чем ожидалось. При этом, по его словам, в сравнении с 2024 г. производство всех металлов, кроме платины, несколько снизилось из-за временного роста доли вкрапленных руд в добыче с относительно более низким содержанием полезных компонентов.
В 2026 г. «Норникель» ожидает снижения производства металлов платиновой группы в связи с изменением соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья.
Глава «Интерроса», президент компании Владимир Потанин 26 декабря сообщил, что «Норильский никель» закладывает положительный денежный поток для выплаты дивидендов по результатам 2026 г. Он также уточнил, что не уверен, что дивиденды по итогам 2025 г. будут выплачены.