«Норникель» закладывает положительный денежный поток на дивиденды на 2026 год

В прошлом году чистая прибыль компании сократилась на 37% до $1,8 млрд, выручка – на 13% до $12,5 млрд. Показатель EBITDA снизился на четверть до $5,2 млрд, рентабельность по EBITDA – на 7 п. п. до 41%. Чистый долг увеличился на 6% до $8,6 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7 против 1,2 годом ранее.