«Норникель» закладывает положительный денежный поток на дивиденды на 2026 год
«Норильский никель» закладывает положительный денежный поток для выплаты дивидендов по результатам 2026 г. Об этом сообщил «России-24» глава «Интерроса», президент компании Владимир Потанин.
«Я думаю, что мы уже сможем перейти и к выплате дивидендов, конечно, не таких больших, как были раньше», – отметил Потанин.
Он уточнил, что не уверен, что дивиденды по итогам 2025 г. будут выплачены.
22 мая совет директоров «Норникеля» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 г. Соответствующее решение было принято для сохранения финансовой устойчивости и высокого уровня кредитоспособности.
В прошлом году чистая прибыль компании сократилась на 37% до $1,8 млрд, выручка – на 13% до $12,5 млрд. Показатель EBITDA снизился на четверть до $5,2 млрд, рентабельность по EBITDA – на 7 п. п. до 41%. Чистый долг увеличился на 6% до $8,6 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7 против 1,2 годом ранее.
5 августа первый вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев заявил, что компания примет решение о вероятной выплате дивидендов по итогам 2025 г. с учетом размера свободного денежного потока и уровня долга. Он уточнил, что уровень долговой нагрузки находится в особом фокусе менеджмента.