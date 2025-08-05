«Норникель» примет решение о выплате дивидендов по итогам года

Выручка «Норникеля» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2025 г. выросла на 15% в годовом выражении до $6,5 млрд. «Норникель» объяснил рост показателей увеличением продаж и улучшением логистики. На выручке также положительно отразилась реализация попутных драгметаллов. В первом полугодии компания привлекла рекордные $2,4 млрд валютного финансирования для поддержания сбалансированной структуры кредитного портфеля, отмечается в сообщении к отчету.