СД «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал акционерам по результатам 2024 г. не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. Об этом сообщается на сайте компании.
Такое решение было принято для сохранения финансовой устойчивости и высокого уровня кредитоспособности, пояснили в «Норникеле».
Сообщается также, что годовое собрание акционеров компании назначено на 27 июня. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право голоса при принятии решений, назначена на 3 июня.
30 апреля цена размещения дополнительного выпуска облигаций «Норильского никеля» была зафиксирована на уровне 101,1%, что соответствует доходности к оферте 6,9% годовых и эффективной ставке купона 6,7% годовых. Объем доразмещения составил эквивалент $200 млн.
В 2024 г. «Норильский никель» снизил чистую прибыль на 37% до $1,8 млрд, выручку – на 13% до $12,5 млрд. Показатель EBITDA снизился на четверть до $5,2 млрд, рентабельность по EBITDA – на 7 процентных пунктов до 41%. Чистый долг «Норникеля» за 2024 г. вырос на 6% до $8,6 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7 против 1,2 годом ранее. Свободный денежный поток (free cash flow – FCF) компании сократился на 31% до $1,86 млрд, следует из сообщения компании к отчету.