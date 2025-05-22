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СД «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Ведомости

Совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал акционерам по результатам 2024 г. не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. Об этом сообщается на сайте компании.

Такое решение было принято для сохранения финансовой устойчивости и высокого уровня кредитоспособности, пояснили в «Норникеле».

Сообщается также, что годовое собрание акционеров компании назначено на 27 июня. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право голоса при принятии решений, назначена на 3 июня.

30 апреля цена размещения дополнительного выпуска облигаций «Норильского никеля» была зафиксирована на уровне 101,1%, что соответствует доходности к оферте 6,9% годовых и эффективной ставке купона 6,7% годовых. Объем доразмещения составил эквивалент $200 млн.

В 2024 г. «Норильский никель» снизил чистую прибыль на 37% до $1,8 млрд, выручку – на 13% до $12,5 млрд. Показатель EBITDA снизился на четверть до $5,2 млрд, рентабельность по EBITDA – на 7 процентных пунктов до 41%. Чистый долг «Норникеля» за 2024 г. вырос на 6% до $8,6 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7 против 1,2 годом ранее. Свободный денежный поток (free cash flow – FCF) компании сократился на 31% до $1,86 млрд, следует из сообщения компании к отчету.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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