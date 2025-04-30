«Норильский никель» разместил облигации на $200 млн по ставке 6,9%
Цена размещения дополнительного выпуска облигаций ПАО «ГМК "Норильский никель"» была зафиксирована на уровне 101,1%, что соответствует доходности к оферте 6,9% годовых и эффективной ставке купона 6,7% годовых, сообщил член Совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.
Объем доразмещения составил эквивалент $200 млн. Условия дополнительного выпуска идентичны основному, размещенному в марте: предусмотрен пут-опцион (оферта) через 11 месяцев с даты размещения и фиксированная купонная ставка 8% годовых, выплачиваемая ежемесячно. Агентом по размещению выступила компания «Ньютон Инвестиции».
В сделке приняли участие как частные инвесторы – клиенты банков, доверительного управления и брокерских платформ, так и институциональные – управляющие и инвестиционные компании, банки.
В 2024 г. «Норильский никель» снизил чистую прибыль на 37% до $1,8 млрд, выручку – на 13% до $12,5 млрд.
Показатель EBITDA снизился на четверть до $5,2 млрд, рентабельность по EBITDA – на 7 процентных пунктов до 41%. Чистый долг «Норникеля» за 2024 г. вырос на 6% до $8,6 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7 против 1,2 годом ранее. Свободный денежный поток (free cash flow – FCF) компании сократился на 31% до $1,86 млрд, следует из сообщения компании к отчету.