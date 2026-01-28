ФАС увидела риск ограничения конкуренции в объединении Whoosh и «Юрентбайк.ру»
По мнению ФАС, сделка об объединении двух компаний приведет к ограничению конкуренции и усилению рыночной монополии ПАО «Вуш холдинг». Кроме того, это даст возможность объединенной компании определять ценовую политику, что может привести к негативным последствиям для пользователей сервиса.
Установленные ФАС обстоятельства являются основанием, в том числе для отказа в согласовании сделки.
После ознакомления с заключением компании могут направить пояснения в ФАС до принятия ведомством финального решения по ходатайству.
25 ноября «Вуш холдинг» представил финансовые результаты по МСФО за III квартал. Выручка сервиса от услуг кикшеринга упала на 13% год к году и составила 5,4 млрд руб. Число поездок снизилось на 3%. Показатель EBITDA сократился на 28,1% до 2,7 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 49,8% против 60,3% годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась в 3,6 раза и достигла 730 млн руб.