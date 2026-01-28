Товарооборот продукции АПК между РФ и ОАЭ в 2025 году составил около $400 млн

Позитивную динамику показывает и экспорт минеральных удобрений, в производстве которых Россия входит в число мировых лидеров. По данным Минсельхоза, за 2025 г. поставки удобрений в ОАЭ выросли в пять раз, главным образом за счет комплексных удобрений.