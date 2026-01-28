Товарооборот продукции АПК между РФ и ОАЭ в 2025 году составил около $400 млн
Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам 2025 г. составил порядка $400 млн. Об этом сообщил Минсельхоз РФ по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром ОАЭ по вопросам изменения климата Амны бинт Абдулла Аль-Дахак Аль-Шамси.
В министерстве отметили, что сотрудничество между странами в сфере АПК в последние годы активно развивается. Основной объем российских поставок приходится на зерновые, прежде всего пшеницу и ячмень, а также замороженную рыбу, мясо птицы, подсолнечное масло и зернобобовые.
Позитивную динамику показывает и экспорт минеральных удобрений, в производстве которых Россия входит в число мировых лидеров. По данным Минсельхоза, за 2025 г. поставки удобрений в ОАЭ выросли в пять раз, главным образом за счет комплексных удобрений.
Лут считает, что для реализации долгосрочного потенциала стран в аграрном секторе важно не ограничиваться только вопросами торговли, а искать новые точки соприкосновения. «В частности, хороший потенциал видим в сфере технологического сотрудничества», – подчеркнула министр.
Среди перспективных направлений стороны также выделили совместную работу в области мелиорации, борьбы с опустыниванием земель, селекции и семеноводства. Кроме того, обсуждалось взаимодействие в рамках межгосударственных объединений, включая российскую инициативу по созданию Зерновой биржи БРИКС.
31 октября министр финансов Антон Силуанов сообщал, что в первом полугодии 2025 г. общий товарооборот между Россией и ОАЭ вырос до $6,6 млрд, почти вдвое превысив показатель прошлого года. Он отмечал, что ОАЭ остаются ключевым партнером России в сфере трансграничных расчетов.