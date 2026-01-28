Газета
Главная / Бизнес /

Запасы нефти в США сократились на 2,3 млн баррелей за неделю

Ведомости

За последнюю неделю коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 2,3 млн баррелей и достигли отметки в 423,8 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) страны.

В ведомстве подчеркнули, что текущие запасы на 3% ниже среднего пятилетнего показателя для этого времени года.

К 19:03 мск цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 г. на бирже ICE выросла на 0,67%, достигнув $68,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте 28 января показали рост на 3,5%. В результате цена за баррель достигла $67,9 впервые с 29 сентября 2025 г.

