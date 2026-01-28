Газета
Нефть марки Brent подорожала до $68 за баррель впервые с сентября 2025 года

Ведомости

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте показали рост на 3,5%. В результате цена за баррель достигла $67,9 впервые с 29 сентября 2025 г. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. 

По состоянию на 15:10 мск цена на нефть Brent понизилась до $67,7 за баррель.

13 января стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 г. на лондонской бирже ICE превысила $65 за баррель впервые с 18 ноября 2025 г.

По данным Bloomberg, нефть достигла самого высокого уровня с ноября 2025 г. после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о вводе тарифов на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном. Рост начался на фоне американских атак по Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро и усилился после волны протестов в Исламской Республике.

