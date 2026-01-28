Нефть марки Brent подорожала до $68 за баррель впервые с сентября 2025 года

По данным Bloomberg, нефть достигла самого высокого уровня с ноября 2025 г. после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о вводе тарифов на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном. Рост начался на фоне американских атак по Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро и усилился после волны протестов в Исламской Республике.