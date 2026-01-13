Цена Brent поднялась выше $65 за баррель впервые с 18 ноября
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 г. на лондонской бирже ICE превысила $65 за баррель впервые с 18 ноября 2025 г.
По состоянию на 12:45 мск марка Brent подорожала на 1,94% и составила $65,11.
По данным Bloomberg, нефть достигла самого высокого уровня с ноября 2025 г. после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о вводе тарифов на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном. Рост начался на фоне американских атак по Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро и усилился после волны протестов в исламской республике.
12 января Трамп объявил о введении вторичных санкций в отношении торговых партнеров Ирана. По распоряжению президента США любая страна, которая ведет бизнес с исламской республикой, должна уплачивать пошлину в размере 25% на любые торговые операции с Вашингтоном.
Протесты в Иране длятся с 28 декабря. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, а потом распространились на все провинции страны. На этом фоне Трамп пригрозил принять жесткие меры в отношении исламской республики, вплоть до оказания военной поддержки протестующим и авиаударов по стратегическим объектам.