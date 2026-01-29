Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах

У пяти торговых марок найдены превышения по общему количеству микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей и плесени. Так, в одном из образцов количество микроорганизмов превысило безопасный уровень в 24 раза. При этом во всех исследованных образцах не обнаружено патогенных микроорганизмов, токсичных элементов, тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков и ГМО.