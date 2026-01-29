Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
Роскачество провело исследование рынка вегетарианских котлет. В продукции марок «НЕМЯСО» и Awake Power были обнаружены следы ДНК курицы.
Эксперты связывают наличие животного происхождения с перекрестной контаминацией из-за производства мясной и растительной продукции на одном оборудовании.
Всего Роскачество проверило девять торговых марок по 460 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Наивысший балл получили котлеты Hi. Хуже всего себя показала котлета для бургера «Веганская курица» под торговой маркой Vego.
У пяти торговых марок найдены превышения по общему количеству микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей и плесени. Так, в одном из образцов количество микроорганизмов превысило безопасный уровень в 24 раза. При этом во всех исследованных образцах не обнаружено патогенных микроорганизмов, токсичных элементов, тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков и ГМО.
Роскачество направило информацию о выявленных нарушениях в Роспотребнадзор и торговые сети. Надзорные органы уже вынесли предостережения производителям.
24 декабря 2025 г. Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых рыб пяти торговых марок. Речь идет о марках «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». В общей сложности Роскачество проверило красную икру 22 торговых марок.