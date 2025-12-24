Роскачество сообщило о кишечной палочке в икре пяти марок
Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых рыб пяти торговых марок. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Речь идет о марках «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». В общей сложности Роскачество проверило красную икру 22 торговых марок. Во всей проверенной продукции не обнаружено патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу и стафилококк, а также паразитов.
У марок «МорМер» и «Горчаков» выявлено превышение общей бактериальной обсемененности, а у «Москва на волне» – повышенное содержание дрожжей. В четырех образцах отмечены нарушения во вкусе (горечь, острота, кисловатое послевкусие), а у 12 банок превышено допустимое содержание вытекшей жидкости («джуса») – от 1,6% до 9,3% при норме не более 1%. У икры «Деликатеска» содержание соли ниже установленного ГОСТом, а у «365 дней» – выше стандарта Роскачества.
Также выявлен случай формального нарушения техрегламента: у марки «Авача» на банке указана икра горбуши, тогда как ДНК-тест показал наличие более дорогой икры кеты. В организации предположили, что это может быть производственной ошибкой.
После публикации результатов ряд производителей сообщил о проведении внутренних проверок и усилении контроля качества. Торговые сети также предприняли корректирующие меры по работе с поставщиками.
9 декабря Роскачество представило рейтинг игристых вин российского производства. В 2024 г. в него добавили 108 напитков, в 2025 г. – 132. Рейтинг будет пополняться результатами новых исследований.