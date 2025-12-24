Роскачество сообщило о кишечной палочке в икре пяти марок

У марок «МорМер» и «Горчаков» выявлено превышение общей бактериальной обсемененности, а у «Москва на волне» – повышенное содержание дрожжей. В четырех образцах отмечены нарушения во вкусе (горечь, острота, кисловатое послевкусие), а у 12 банок превышено допустимое содержание вытекшей жидкости («джуса») – от 1,6% до 9,3% при норме не более 1%. У икры «Деликатеска» содержание соли ниже установленного ГОСТом, а у «365 дней» – выше стандарта Роскачества.