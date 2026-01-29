ФАС выявила на маркетплейсах картель продавцов профлистов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов строительных профлистов, сообщило ведомство.
Участники сговора состояли в общем чате в мессенджере, где координировали свою деятельность для раздела товарного рынка. Они договаривались о цене продажи продукции и об участии в акциях маркетплейсов.
ФАС проанализировала информацию и установила схожий диапазон средних цен на профлисты и динамику их изменения. Ведомство возбудило антимонопольное дело по признакам нарушения в отношении двух участников сговора. Если вина будет доказана, то нарушителям грозят административные санкции, сообщила ФАС.
16 января надзорная служба сообщила, что выявила сговор среди компаний, которые участвовали в торгах на поставку медицинских изделий. Контракты коснулись расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов на сумму более 4,6 млрд руб.