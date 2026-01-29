Минпромторг предложил распространить льготную ставку по взносам на легпром
Минпромторг предложил включить все коды легкой промышленности в перечень видов деятельности с льготным тарифом страховых взносов на уровне 7,6%. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
На парламентских слушаниях в Госдуме Алиханов уточнил, что выпадающие доходы бюджета не должны превысить 1 млрд руб.
Министр также сообщил о планах по увеличению финансирования субсидии на лизинг оборудования в легпроме. По его словам, спрос на него стабильно превышает возможности финансирования, поэтому ведомство предложило нарастить объем средств с 648,5 млн руб. в этом году до 1,5 млрд руб. в последующие годы. Алиханов добавил, что стратегической целью для легкой промышленности является достижение доли в 50% на внутреннем рынке к 2035 г.
«Мы уже по состоянию на текущий момент охватываем 45% внутреннего рынка. По ряду показателей и по отдельным группам товаров мы, по сути, перевыполнили планы, которые мы ставили себе на 2030 г., в частности, по объему отгрузки выросли уже на 33% по сравнению с планами 2030 г. по швейной продукции, на 67% в спецодежде», – напомнил он.
Министр подчеркнул, что в III квартале 2026 г. власти должны утвердить обновленную стратегию отрасли с целью выйти к 2036 г. на 65% долю российских товаров на внутреннем рынке.
29 декабря 2025 г. правительство утвердило перечень видов экономической деятельности, для которых в 2026 г. сохранятся пониженные тарифы страховых взносов для малых и средних предприятий (МСП). В него вошли отрасли, которые признаны приоритетными для поддержки МСП и развития экономики России.
Для малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность по указанным кодам ОКВЭД, сохраняется право на применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% в пределах установленной базы и сверх нее. Для МСП в сфере обрабатывающего производства пониженный тариф страховых взносов останется на уровне 7,6%.