Главная / Бизнес /

Алиханов: доля товаров из РФ на рынке легпрома должна составить 65% к 2036 году

Ведомости

Доля отечественных товаров на российском рынке легкой промышленности должна составить 65% к 2036 г., заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе парламентских слушаний.

По его словам, уже сейчас российская продукция занимает 45% внутреннего рынка. По ряду показателей планы, поставленные на 2030 г., перевыполнены, отметил Алиханов.

Объемы отгрузки выросли на 33% в сравнении с планами 2030 г., по швейной продукции – на 67%, по спецодежде план перевыполнен на 75%. Министр заявил, что последние пять лет отгрузка продукции легпрома ежегодно прирастала более чем на 20%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что для развития легкой промышленности надо опираться на опыт поддержки сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. В этой отрасли в начале 2000-х гг. 80% продукции составлял импорт. В настоящий момент экспорт составляет более $40 млрд.

29 января Минпромторг предложил включить все коды легкой промышленности в перечень видов деятельности с льготным тарифом страховых взносов на уровне 7,6%.

