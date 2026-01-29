Газета
Главная / Бизнес /

Минпромторг предложил запретить госзакупки импортной продукции легпрома

Ведомости

Минпромторг России предложил запретить государственные закупки импортной продукции легкой промышленности стоимостью до 1 млн руб. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на парламентских слушаниях в Госдуме.

Алиханов уточнил, что это 98% физического объема и примерно 40% в денежном выражении. Такие же подходы реализуются в корпоративном секторе, включая закупки госкомпаний. По его словам, наблюдается ежегодный рост потребностей в сегменте спецодежды и спецобуви от отраслей промышленности, ТЭК и силовых структур.

В 2025 г. число госзакупок для российской легкой промышленности увеличилось на 12%.

Министр также заявил, что доля отечественных товаров на рынке легкой промышленности России должна составить 65% к 2036 г. Сейчас российская продукция занимает 45% внутреннего рынка. По нескольким показателям планы, поставленные на 2030 г., перевыполнены.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что для развития легкой промышленности нужно опираться на опыт поддержки сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. В этой отрасли в начале 2000-х гг. 80% продукции составлял импорт. Сейчас экспорт достигает более $40 млрд.

